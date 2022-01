APR asegura que ha denunciando al cargo de confianza cesado por extorsión en Ronda

La portavoz de APR en el Ayuntamiento de Ronda, Josefa Valle, ha negado mediante un comunicado que el cese del que era su cargo de confianza, Antonio Pacheco, se deba a que dejó de pagar una parte de su sueldo al hermano de la concejal, como se indica en la noticia adelantada por el diario Sur.

En este sentido, han explicado que se había procedido con anterioridad a denunciarle ante la Policía Nacional por un presunto caso de extorsión. En concreto, Valle le acusa de haber amenazado con acudir a la prensa a "difundir bulos" que atentasen contra le honor en caso de ser cesado.

En cuanto a sus motivos para destituirle, sostienen que se debió al abandono de sus funciones, ausentarse de su puesto de trabajo, no haber realizado las tareas encomendadas, no acatar instrucciones o realizar "comentarios despectivos" hacia la propia edil.

Además, apuntan a que también se produjo una pérdida de confianza tras presuntamente haber amenazado con "acudir a la prensa para contar mentiras y falsedades que atentasen contra el honor de esta servidora pública si se le cesaba en el cargo".

A ello añaden que este cargo de confianza al cesar la concejal sus funciones en la delegación de Limpieza, Parques y Jardines "debe cesar también".

Por su parte, la portavoz del PSOE en Ronda, Isabel Aguilera, ha pedido la dimisión de la portavoz de APR, Josefa Valle, tras conocerse este asunto. “Debe cesar en sus funciones”, dijo Aguilera, que calificó este tipo de comportamientos como “completamente reprobables”.

Además, pidió a la alcaldesa de la ciudad, María de la Paz Fernández, que intervenga en este caso si la edil no dimite al formar parte del actual equipo de gobierno. “La alcaldesa de la ciudad debe actuar para dejar claro que no tuvo nada que ver en este tipo de comportamientos”, afirmó la portavoz socialista, que pidió que en caso de no dimitir sea la regidora la que cese a la concejal de sus cargos.

En cuanto al principal aludido en este asunto, Antonio Pacheco, rechazó dar detalles de lo ocurrido y únicamente se limitó a decir que “todo lo publicado es verdad”.

Por su parte, la alcaldesa rondeña rechazó realizar declaraciones sobre este asuntó y apuntó a que se trata de un tema interno de la formación independiente.

Un asunto en el que también entró la portavoz de Contigo Ronda, Isabel Barriga, que mostró su "máximo respeto" a la investigación policial y exigió depurar responsabilidades "en uno y otro sentido"