El PSOE de Ronda pide la dimisión de la portavoz de APR, Josefa Valle

La portavoz del PSOE en Ronda, Isabel Aguilera, ha pedido la dimisión de la portavoz de APR, Josefa Valle, tras conocerse el cese de uno de sus cargos de confianza, Antonio Pacheco, por supuestamente dejar de repartir parte de su salario con el hermano de la edil, según adelantó SUR.

“Debe cesar en sus funciones”, dijo Aguilera, que calificó este tipo de comportamientos como “completamente reprobable”.

Además, pidió a la alcaldesa de la ciudad, María de la Paz Fernández, que intervenga en este caso si la edil no dimite al formar parte del actual equipo de gobierno. “La alcaldesa de la ciudad debe actuar para dejar claro que no tuvo nada que ver en este tipo de comportamientos”, afirmó la portavoz socialista, que pidió que en caso de no dimitir sea la regidora la que cese a la concejal de sus cargos.

En cuanto al principal aludido en este asunto, Antonio Pacheco, rechazó dar detalles de lo ocurrido y únicamente se limitó a decir que “todo lo publicado es verdad”.

Por su parte, la alcaldesa rondeña rechazó realizar declaraciones sobre este asuntó y apuntó a que se trata de un tema interno de la formación independiente. En cuanto al posicionamiento de APR, su portavoz no respondió a las llamadas de este periódico.