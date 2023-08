El 'Caminito' de Ronda estará listo para final de año

Mientras los turistas buscan caminos alternativos para tener una de las fotografías más buscadas de Ronda, que no es otra que una imagen con el Puente Nuevo sobre el Tajo como fondo, los operarios no dejan de trabajar en el acondicionamiento del camino que permitirá llegar hasta la base de este conocido monumento rondeño y tener una visión del popular cortado que hasta ahora no era muy posible. Al menos, sin arriesgarse a descender por un camino que no contaba con medidas de protección y en el que se exponían los visitantes a sufrir accidentes o acceder a puntos de alto riesgo.

En este sentido, las fuentes municipales consultadas aseguran que dichos trabajos está previsto que estén finalizados para el mes de noviembre, por lo que antes de final de año o a principios de 2024 podría volver a estar disponible el acceso a este popular camino entre los turistas, eso sí, ahora con las necesarias medidas de seguridad.

Un recorrido que forma parte de la primera fase del que ya se conoce como el 'Caminito' de Ronda de Ronda y que permitirá recoger toda la garganta del Tajo, aunque sus propios diseñadores rechazan este calificativo popular que ya recibe y apuntan a que se trata de una recorrido que convertirse en una especia de centro de interpretación al aire libre de un espacio natural en el que se va mucho más allá de un recorrido por el mismo y poner a prueba la sensación de vértigo durante el mismo.

Además, también se están construyendo miradores y un pequeño centro de interpretación al inicio del recorrido. De este modo también se podrá tomar la buscada imagen aunque con espacios dotados de protección y que eviten el riesgo de poder caerse por el cortado.

Mientras tanto, la segunda fase del Camino del Desfiladero del Tajo, nombre oficial del proyecto, permitirá adentrase en la garganta por cuyo cauce discurre el río Guadalevín y sobre cuyas cornisas se sitúan numerosas casas y palacetes que se asoman al abismo y que hacen que este espacio sea único al pasar por la mitad de un casco urbano y dividirlo en dos partes.