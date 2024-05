La Guía Melendo elige Ronda para catar los mejores champagnes del mundo

El Hotel Maestranza de Ronda fue la sede de las catas de champagne del comité encargado de puntuar las referencias que serán incluidas en la próxima Guía Melendo 2024-2025, única que se publica en español sobre los famosos vinos espumosos franceses y que alcanzará su sexta edición. En total serán catadas unas 700 referencias, aunque tan solo serán incluidas en la misma aquellas que alcancen un mínimo de 88 puntos en la cata a ciegas. "La mayoría lo superan, los productores saben que es una cata a ciegas por parte de profesionales y no envían un mal vino para que pueda quedar desclasificado", señala Jordi Melendo, editor de la publicación

En el caso de Ronda fueron dos jornadas de trabajo las que se han realizado en las que 16 expertos llegados desde diferentes puntos de España y México han sido los encargados de calificar unas 200 referencias de champagne. Unas catas que se hacen divididos en grupos que tienen que consensuar una puntuación para cada uno de los espumosos que son servidos ocultando su botella, evitando así que pueden ser influenciados por el origen de cada elaboración.

Y es que en este proceso compiten en igual de condiciones las producciones de pequeños productores con aquellas que se elaboran por grandes marcas que cuentan con una gran reconocimiento internacional en los mercados. En cuanto al rango de precios, las botellas tienen un precio que oscila entre 30 euros la más económica y 1.400 euros la que alcanza un mayor valor por unidad.

En cuanto a la puntuación que es otorgada una vez lograda la inclusión en la guía, entre 91 y 95 puntos se considera que se está ante un buen champagne, pasando a considerarse como gran champagne si alcanza los 95. "A partir de 97 puntos se considera que estamos ante una botella que logrará emocionarnos una vez abierta y comencemos su degustación", explica Melendo.

Además de realizar estas catas, los expertos han tenido la ocasión de conocer bodegas locales y poder probar sus vinos. Precisamente, este es uno de los objetivos que hizo que la sede para la realización de las calificaciones fuese itinerante y no fija. En esta ocasión la ciudad del Tajo será la única ubicación en el sur de España, ya que las otras dos jornadas se realizarán en San Sebastián y Priotat. A ello se une otra ya realizada en Reims (Francia).

En cuanto a lo que debe tener un buen champagne, Melendo es rotundo al afirmar que "equilibrio, no puede tener aristas". Eso sí, también reconoce que se trata de emociones. «El mejor es el que te tomas con la persona que amas en una playa en vaso de plástico, no importa que no tengas una copa. Un gran champagne si te lo tomas tras un mal momento lo puedes estropear», apunta.