Palmeras solidarias de plátano canario

La situación que están sufriendo en La Palma a causa de la erupción del volcán de la cordillera de Cumbre Vieja no deja indiferente a nadie y son muchas las iniciativas solidarias que se han puesto en marcha, hasta el punto de que la avalancha de algunos elementos fue tal que se tuvo que pedir que no se enviasen más hasta que no fuesen solicitados por las autoridades.

No obstante, preocupados por la situación que se vive y las opciones de ayudar a los afectados por las coladas que han destruido viviendas, negocios o explotaciones agrícolas, en la asociación de pasteleros comenzaron a plantear la situación y analizar de qué modo podrían colaborar.

Tras aquellas conversaciones iniciales, el rondeño David Verdú decidió ponerse manos a la obra sin perder ni un solo segundo. “El momento de poder tratar de recaudar fondos es ahora y decidí no esperar ni un minuto”, explica.

Tras ello se metió en su obrador y comenzó a plantear opciones y finalmente se decidió por preparar un ganache a base de plátano de Canarias que acompañaría a un dulce tan tradicional y conocido como las palmeras de hojaldre. “Es un producto que aguanta bien el tiempo y también se puede transportar con facilidad, por lo que nos decidimos por ella”.

A partir de ese momento tocó ponerse a elaborar la receta hasta conseguir un nivel adecuado y a partir de ese momento comenzaron con la elaboración y la venta en las dos tiendas que poseen en la actualidad en la ciudad del Tajo.

“Por una parte ayudamos a los afectados y por otro también ponemos nuestro pequeño granito de arena consumiendo plátano de canarias”, explica Verdú, que reconoce que hasta el momento era contadas ocasiones en las que habían utilizado el plátano como elemento de algunas de sus recetas repostería.

Ahora, una vez que han concretado la receta y han comenzado la venta también la han puesto a disposición de todos aquellos pasteleros que quieran sumarse a esta iniciativa solidaria, siendo ya varias las pastelerías malagueñas que han decidido sumarse a la misma. “Estamos vendiendo las palmeras a 2 euros y uno lo destinaremos a ayudar a los afectados por la erupción”, indica Verdú.

Además, ahora han habilitado un número de WhatsApp para que se puedan realizar pedidos para ser enviados a cualquier parte de España y Portugal añadiendo solo los costes de envío. De este modo se pretende que la iniciativa pueda tener un mayor alcance y la cantidad de dinero recaudado pueda ser mayor.

En cuanto al modo hacerlo llegar hasta los afectados, Verdú explicó que lo harán mediante la propia asociación de pastelería o recurriendo alguna de las ONG que operan en la zona para así garantizar que esta ayuda llega directamente a los afectados.

Una iniciativa que requiere un intenso trabajo en el obrador, ya que se tiene que proceder al pelado y corte de los plátanos de forma manual, tras lo que también hay que conseguir un masa con la textura adecuada para crear la ganache, por lo que toca, varilla en mano, tirar de fuerza bruta para conseguir un primer triturado de esta fruta antes de poder utilizar un equipo mecánico para integrar adecuadamente el resto de los ingredientes.

Una vez hecha esta elaboración también toca colocar sobre las palmeras la correspondiente capa de ganache a base de plátano, darle un toque con chocolate y disponer el producto para la venta.

“Estamos contentos, se están vendiendo bien”, afirma Verdú mientras se muestra contrariado y especialmente afectado por los afectados de esta tragedia natural. “En otros casos pasa algo de repente y en pocos días ya se está reconstruyendo y se está ayudando, aquí no saben si van a estar un día, dos meses o cuatro, es tremendo lo que les está tocando vivir allí”. Por ello tienen previsto prolongar la venta del producto por lo menos durante todo el mes de noviembre y si fuese necesario prolongarlo más tiempo si hay demanda.

Y es que el objetivo es recaudar el máximo dinero posible para poder ayudar aunque sea de forma limitada una vez que La Palma pueda comenzar a pasar página de la pesadilla que les ha tocado vivir y comenzar una reconstrucción en la que se antoja que todas las ayudas que reciban serán pocas para solventar el enorme daño que están ocasionado las coladas que no dejan de avanzar destruyendo todo aquello que van encontrando a su paso. Una imagen tras la que hay miles de personas que lo han perdido todo y que desconocen cómo podrán volver a emprender la vida en su isla.