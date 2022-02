El Pleno de Ronda aprueba pedir al Gobierno y a la Junta que no autoricen plantas fotovoltaicas

El Pleno del Ayuntamiento de Ronda aprobó este viernes por mayoría la resolución propuesta para pedir al Gobierno central y a la Junta de Andalucía que no se declaren de interés general proyectos de plantas fotovoltaicas o de las líneas de alta tensión que suelen llevar aparejados sin la aprobación del Consistorio rondeño.

La petición llega tras la preocupación creada entre vecinos y empresarios por el impacto que consideran que tendría la llegada a la Serranía de este tipo de grandes instalaciones industriales y el daño al medio ambiente que creen que puede ocasionar su instalación.

La sesión, que no estuvo exenta de polémica, se inició con la decisión de buena parte de los vecinos afectados de marcharse al no permitirse su intervención durante el debate debido a que las peticiones no habían llegado con 48 horas de antelación, por lo que las intervenciones se relegaron a una vez finalizado el debate político.

Tras ello las diferentes fuerzas políticas, aunque lograron alcanzar un acuerdo de mínimos y dejaron claro el rechazo unánime a la llegada de este tipo de proyectos a la zona, se dedicaron a lanzarse reproches sobre sus actuaciones y sobre qué administración sería la que está fomentando más su posible implantación.

En cuanto a los proyectos existentes, un total de 23, el delegado municipal de Urbanismo, apuntó a que hasta el momento tan solo una línea de alta tensión proveniente de Cañete la Real y que pasaría por Cuevas del Becerro y Ronda hasta la futura subestación eléctrica proyectada por Adif para dar servicio a la línea de ferrocarril entre Bobadilla y Algeciras habría obtenido la compatibilidad urbanística. No obstante, el Consistorio presentó alegaciones al considerar que provocaría en fuerte impacto sobre una zona de alto valor ecológico.