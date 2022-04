Súper Paco, la gran ausencia de los 101 de la Legión en Ronda

La edición de los 101 kilómetros de la Legión en Ronda de este año serán especiales por muchos motivos. Evidentemente, el regreso de esta mítica prueba tras dos años de suspensión por la pandemia es uno de ellos, pero otro será la ausencia de Francisco Contreras, conocido en el mundillo de las carreteras de montaña como Súper Paco, tras su fallecimiento en el año 2019.

Desde la propia organización se rinde homenaje a su figura en la revista de la carrera con imágenes de diferentes momentos que dejó su participación en las diferentes ediciones en las que estuvo presente.Este año, en la salida, se sentirá el vacío que dejará su tradicional sombrero de paja, camisa, pantalón de tergal y sus inconfundibles bastones de madera entre una multitud vestida con la última moda en ropa deportiva y la más avanzada tecnología para tratar de mejorar el rendimiento. Una multitud que solía hacer cola para tomarse una fotografía junto un hombre que aguantaba pacientemente el ser protagonista sin querer.

No pensaba que hubiese hecho nada especial más allá de participar en un carrera como cualquier otro tras aficionarse a las carreras de montaña. Una imagen que representaba la sencillez del tradicional hombre de campo tras el que se escondía también su capacidad de esfuerzo y sacrificio en momentos duros.

No solo los participantes buscaban a Francisco Contreras, los seguidores de la prueba también esperaban su paso entre los miles de participantes a lo largo del recorrido para animarle como si fuese uno de sus amigos o familiares participantes. A ellos se sumaban los fotógrafos y cámaras de televisión que suelen cubrir la carrera, y es que un reportaje de los 101 sin una imagen de Súper Paco parecía incompleto.

Y es que su figura encarnaba a la perfección el espíritu de esta mítica prueba legionaria basada en el compañerismo y la capacidad de sacrificio en la que lo más importante es superarse a uno mismo y llegar a final de la prueba.

Eso sí, no será una ausencia absoluta, ya que está previsto rendir un pequeño homenaje en forma de recuerdo para una figura que quedará en la historia de la carrera. “Voy a intentar que no sea un recuerdo triste”, explica Pedro Guerrero ‘Chito’ que es el speaker de la prueba y que será en encargado recordarle. “Lo importante de su vestimenta no era la vestimenta en sí, era la naturalidad y sencillez”, afirma Guerrero.