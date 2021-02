Los mayores de 80 años se empiezan a vacunar en Ronda: "No voy a poner en duda el trabajo de los científicos"

Nervios y algunas dudas expresaron este jueves los primeros vecinos de Ronda mayores de 80 años que comenzaron a recibir la vacuna contra el Covid-19, aunque la gran mayoría se mostraron convencidos de que es necesario pasar este proceso para salvaguardar su salud aunque ello pueda implicar alguna pequeña reacción. Otros eran todavía más rotundos, como el caso de Miguel, que aseguraba que no iba “a poner yo en duda el trabajo de grandes científicos”.

También los familiares expresaban su satisfacción porque puedan recibir ya la vacuna. “Aquí venimos a traer a los abuelos para que nos duren otros cien años más”, expresaba el hijo de una pareja de octogenarios que se vacunó de forma conjunta.

Las personas que fueron convocadas vía telefónica acudieron al centro de mayores y el teatro municipal Vicente Espinel, dos espacios que fueron cedidos por el Ayuntamiento de Ronda para ser convertidos en centros de vacunación.

Además, en el centro de mayores también se habilitó una zona para suministrar la primera dosis directamente en los vehículos, evitando así que las personas con mayores problemas de movilidad se tuviesen que bajar del mismo. Un gesto que también agradecían los familiares que acudieron al centro de vacunación para así evitar el tener que bajarse del coche.

“Ni me enteré de que me la pusieron”, decía Andrea mientras se recolocaba la manga de su camiseta tras recibir el correspondiente pinchazo. Y es que algunos temían que fuese más doloroso de lo que fue. Además, en el proceso también están colaborando los voluntarios de Protección Civil, que se están encargado de recoger en sus viviendas a las personas que sí tienen movilidad pero que no cuentan los vehículos o familiares que puedan desplazarles al punto vacunación.

Las personas con menor movilidad fueron vacunadas sin bajarse de los vehículos

Un proceso que también conlleva una espera de unos 15 minutos tras recibir la dosis para comprobar que la persona que la recibe no tienen ningún tipo de complicación, tras lo que ya se puedan marchar a casa. Este hecho hace que el proceso sea más lento y se necesite más horas para administrar las vacunas previstas.

La ciudad del Tajo ha dado así el pistoletazo de salida en la provincia de Málaga a la inmunización de este colectivo. La Junta informó que también esta semana comienza la inoculación del personal de ayuda a domicilio. Según ha precisado la Delegación de Salud, el arranque de la vacunación de los mayores de 80 años a nivel provincial es en esa localidad y poco a poco se irán sumando el resto de los distritos sanitarios.

Aunque no se han concretado el número de vacunas que se administrarán en estos dos días, sí que han apuntando a que serán “varios cientos” al existir en la zona una importante población mayor. Una imagen que también se repite en los pequeños municipios de la Serranía de Ronda, que cuentan con una población muy envejecida y que también son competencia del Área Sanitaria Serranía de Málaga.

Según precisó la Junta, comienza la inmunización de las personas mayores de 80 años que no han sido vacunadas previamente y que puedan desplazarse a los centros de vacunación en las ocho provincias. Este colectivo va a ser citado por orden de edad (de mayor a menor).