La preferencia peatonal que está dominada por los coches en Ronda

El pleno debate sobre la necesidad de construir ciudades más amables en las que el peatón y las zonas verdes tomen el protagonismo frente a los vehículos y la contaminación, Ronda se encuentra inmersa en la redacción de su nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el plan especial del conjunto histórico. Dos documentos urbanísticos que marcarán el desarrollo de la ciudad en los próximos años y que, evidentemente, están teniendo que abordar este aspecto en una ciudad que fue pionera en la peatonalización con la creación de su hoy popular Carrera Espinel (Calle de la Bola), que con sus nueve tramos peatonales pasó de ser la entrada principal a convertirse en la arteria comercial y pulmón de la vida diaria de rondeños y visitantes. Una centro comercial al aire libre que cuenta con una variedad oferta de tiendas de ropa, gourmet, cafeterías o restaurantes.

A pesar de ello, las peatonalizaciones realizadas posteriormente ya generaron una importante polémica, como fueron los casos de las calles Nueva y Las Tiendas, tras lo que las peatonalizaciones han sido muy limitadas, en especial, tras la polémica surgida la pasada legislatura por la decisión del entonces equipo de gobierno de cerrar al tráfico el Puente Nuevo de Ronda y la calle Armiñán durante cuatro horas, una decisión que contó con una fuerte respuesta de rechazo por parte de vecinos de los barrios San Francisco, Arenal y La Planilla, que consideraban que dicha medida les aislaba del centro de la ciudad al no tener otra alternativa para pasar con sus vehículos que no fuese la carretera de circunvalación. Un viaje de pocos minutos pero que la mayoría rechazaba al estar considerada como carretera y no como vía urbana al discurrir por una zona sin viviendas.

Tal fue la polémica, con varias manifestaciones incluidas, que el actual Gobierno municipal utilizó la promesa de abrir el Puente Nuevo al tráfico rodado como una de sus grandes promesas electorales.

A partir de ese momento Ronda se convirtió en una suerte de laboratorio de ensayos en el que se han combinado actuaciones para tratar de ganar espacio para el peatón sin ir a peatonalizaciones totales, aunque la realidad es que en estos puntos los coches siguen siendo los dueños de la calzada.

Tras la apertura del tráfico en el Puente Nuevo y el eje que conforma la calle Armiñán, se optó por conservan la prioridad peatonal mediante la señalización de esta vía como residencial, lo que obliga a circular a un máximo de 20 kilómetros por hora y permite a los peatones poder invadir la calzada. No obstante, el día a día deja una imagen de peatones agolpados en las aceras, ya que no existe plataforma única, y conductores que suelen pitar o recriminar a aquellos que se atreven a poner un pie en un espacio que consideran propiedad de los vehículos aunque la señalización diga lo contrario.

Tras ello se optó por adoptar la plataforma única en el primer tramo de la calle Virgen de la Paz, allí se ubica la conocida plaza de toros, aunque la realidad vuelve a ser la misma, el espacio central sigue dominado por los coches y los peatones relegados a las aceras.

Un experimento que llevó a utilizar un nuevo sistema en el primer tramo de la calle Los Remedios, en el que se optó por ampliar las aceras y dejar un carril central de paso para los vehículos, optando también por la señalización de zona residencia en este punto, calle Ríos Rosas y Carmen Abela. El resultado volvió a ser el mismo, muchos conductores no suelen respetar la prioridad peatonal. Una actitud que si se realiza delante de agentes de la Policía Local es sancionable. Además, las fuentes policiales consultadas advierten sobre las consecuencias que pueden tener para los conductores en caso de que se produzca algún tipo de atropello en estas zonas.