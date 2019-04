Antonio Banderas: "La Semana Santa de Málaga no podía oler a naftalina"

El actor Antonio Banderas, cofrade habitual, ha valorado este lunes el nuevo recorrido oficial que se estrenó el pasado Domingo de Ramos y ha asegurado que la Semana Santa de Málaga "no podía oler a naftalina", porque "todo lo que huele a naftalina es mal asunto", abogando por "renovarla y reflejarnos en otros espejos y ver otros rincones".

Ha admitido, no obstante, que habrá gente "que va a protestar, lógicamente", por el nuevo recorrido, ya que el cambio "es muy rotundo, y la gente no acepta un cambio así como así". "Habrá cosas que limar, probablemente, tendrán reuniones dentro del propio seno de la Agrupación de Cofradías e irán poco a poco limando aquellas cosas que no hayan salido bien este año", ha opinado el actor, al tiempo que ha querido felicitar al presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, Pablo Atencia, "que ha tenido mucho valor para plantarse y dar este paso hacia adelante".

En este sentido, ha destacado que, como este cambio, su cofradía de Fusionadas tuvo la oportunidad de entrar en la Catedral de Málaga, que era "una ambición de la cofradía desde hacía tiempo", ya que María Santísima de Lágrimas y Favores, "no lo había hecho nunca"; y también verla procesionar en horas nocturnas, que "estaba en la cabeza de muchos cofrades" de la misma.

No obstante, ha asegurado que fue "durito" porque el recorrido se alargó aproximadamente en dos horas, aludiendo también "a la personalidad que tenemos nosotros en la calle, que no bajamos a la virgen en mitad de las marchas, se coreografían todas pero tenemos un núcleo de hombres que es muy difícil de encontrar debajo del trono".

Para Banderas, "es difícil de describir lo que estos hombres hicieron ayer (este Domingo de Ramos), el sacrificio que ofrecieron a la cofradía". "El trono llegó impecable, como si hubiera acabado de salir y fue todo muy bonito", ha concluido.

Fundación 'Lágrimas y Favores'

El actor, que ha estado en el acto de presentación de las actividades que organiza la Fundación "Lágrimas y Favores", que preside, con la Universidad de Málaga (UMA), ha abogado por "poner en valor cómo está articulada la Semana Santa de Málaga" y su "poder en las barriadas y en distintos colectivos sociales" desde un valor práctico y más allá del religioso

"El objetivo es que cuando la gente vea pasar los oros, los terciopelos y las bandas de música, sepa que hay una labor constante durante todo el año en la que está trabajando mucha gente de forma altruista y desinteresada", ha asegurado como dirigente de esta Fundación.

Entre otras iniciativas, la colaboración entre esta entidad y la Universidad ha permitido becar a más de doscientos alumnos de la UMA desde 2010 para tener una estancia de estudios en Estados Unidos y Canadá. "De alguna manera, su experiencia es la mía propia", ha afirmado Banderas, que ha defendido la labor que la fundación realiza también en colaboración con otras entidades y ha asegurado que su proyecto del Teatro del Soho, que ha definido como un centro cultural "para y desde Málaga", va "estupendamente".

El rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez, ha agradecido la colaboración de Banderas, que ha calificado de "un doctor 'honoris causa' que da prestigio y ayuda", en un acto en el que también se ha reconocido a tres trabajo fin de grado dentro de los III Premios de Investigación de la Cátedra de Estudios Cofrades.

La vicerrectora de Internacionalización de la UMA, Susana Cabrera, ha confesado que el nombre de Antonio Banderas "abre muchas puertas" a la hora de establecer relaciones de intercambio con universidades norteamericanas y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha señalado que el impulso del actor ha permitido que la Fundación funcione "muy bien".