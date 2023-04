Mediadora y el Redentor del Mundo bendicen Málaga desde Huelin

Mediadora, la cofradía más joven de todas las agrupadas junto con Humildad y Paciencia, se encargó de inaugurar el Miércoles Santo, como hace cada año desde que en 2015 saliera por primera vez en el recorrido oficial, aunque sin el Cristo Redentor del Mundo, que lo hizo dos años más tarde.

Puntuales a su cita con el barrio de Huelin y El Perchel, se escuchó el correr de los cerrojos y el murmullo y los ensayos de las cornetas cesaron. Era la hora de abrir las puertas de la casa hermandad, contigua a la parroquia del Santo Ángel de la Guarda. De la calle Cómico Riquelme, junto a Ayala, comenzaron a salir las túnicas negras con capa blanca que abrieron un cortejo de nazarenos bastante reducido, en total 220 en ambas secciones, la del Señor y la Virgen.

La gente se asomaba a las terrazas vecinas, aunque la mayoría decidió bajar para ver a sus Sagrados Titulares a pie de calle, bien cerquita. El trono del Redentor del Mundo, que porta la imagen realizada por el artista José Antonio Navarro Arteaga en 2013 y que estrenó este año la talla trasera, fue acompañado por la Banda de Cornetas y Tambores de Gitanos. Con la cruz llevada en sentido inverso al habitual, el singular conjunto fue avanzando para dejar paso a los capirotes azul pavo real que preceden a la Dolorosa.

La salida de Nuestra Señora Mediadora de la Salvación tiene ese punto de complicación de aportan los espacios medidos al centímetro. Una puede pensar que por qué no hacen la puerta medio metro más grande para evitar complicaciones, porque una Virgen bajo palio en movimiento no es cualquier cosa. Pero esta precisión con la que tienen que realizar la maniobra aporta sabor al momento. El gentío se calló para no perder detalle de las instrucciones del capataz y los portadores de los seis varales tuvieron que agachar el cuerpo y echar el peso sobre las rodillas para salvar el dintel de la puerta.

Sin mecer, con pasos cortos hacia adelante recibidos por aplausos y con el acompañamiento musical de la Banda Villa de Osuna, fueron mostrando el trono de Nuestra Señora Mediadora de la Salvación, una talla que el malagueño Juan Manuel García Palomo realizó en 1997. Este trono está lleno de detalles. La Virgen porta a sus pies porta una jarra de azucenas, un recuerdo entregado a la hermandad por su primera estación de penitencia en la Catedral hace ocho años. En su mano izquierda, la Virgen lleva una jábega y que, con su guiño malagueño, representa la Iglesia como nave de salvación para llegar al cielo. También ha creado un desarrollo iconográfico en la candelería para destacar las fechas más importantes de la Iglesia en cada año.

Con más de cinco kilómetros y medio de recorrido, la hermandad siguió por la calle Cuarteles hacia El Perchel. En la plaza de la Misericordia, frente a la iglesia del Carmen, una representación de la cofradía que saldrá este Jueves Santo, rezó un padrenuestro al Cristo Redentor del Mundo antes de dar la curva hacia Ancha del Carmen y seguir así su camino al centro de la ciudad. En la calle Nueva camino de la Tribuna Oficial tuvo la cofradía otro de sus puntos destacados. Eso sin olvidar su estación de penitencia en la Catedral, prevista para las 20:40 dentro de un recorrido de nueve horas y media.