Propuesta de sanción a la cofradía de la Paloma por los 40 minutos de retraso el Miércoles Santo

Entre los momentos destacados del Miércoles Santo de la Semana Santa 2023 uno de ellos fue el retraso de 40 minutos de la cofradía de la Paloma y cómo éste ralentizó al resto de hermandades que ese día realizaban su estación de penitencia por el actual recorrido oficial, que lleva tres años en vigor y comienza en la plaza de la Constitución para acabar en la Catedral.

Ante esta situación, la Agrupación de Cofradías ha puesto en marcha el protocolo que estipula en sus estatutos para las cofradías que, por diversos motivos e imprevistos, ralentizan la marcha habitual de sus titulares y ocasiona un retraso generalizado en la jornada. En el caso de la Paloma, la propuesta de sanción ha sido del 70% de la subvención anual de la cofradía, lo que supondria aproximadamadamente 16.000 euros y que aún está en el aire, como ha explicado el propio presidente de la Comisión de Horarios e Itinerarios, José María Sourviron: "Está pendiente del trámite de alegaciones que termina el 26 de mayo. Una vez efectuadas se ponderan las mismas y es la permanente y la junta de gobierno la que dilucida la sanción o no dependiendo de que sean aceptadas o no sus alegaciones".

Por su parte, la cofradía de la Paloma ha explicado a este periódico alguno de los motivos por los que el pasado Miércoles Santo tuvo lugar ese retraso, que repercutió en el itinerario de Expiración, El Rico y la Sangre: "Vamos a alegar una serie de cuestiones técnicas de la mesa de trono de la Virgen y otras incidencias reconocidas por todos los hermanos", destaca el hermano mayor de la Paloma, Diego Hermoso Ruiz-Vázquez, añadiendo que, aunque la parada más notoria en temporalidad fue la de su cofradía, ésta no va a ser la única en ser sancionada, ya que es algo que consta en los estatutos de la Agrupación. También explica que, la actual propuesta hecha por la Agrupación puede cambiar mucho tras los alegatos que presentarán en las próximas semanas: "Es posible que entiendan algunos motivos y otros no y que eso haga que incluso no haya sanción al final o se reduzca mucho. Al final es una votación y hay quien ya lo está dando por una sanción firme".

En aproximadamente un mes y medio se tendrá una respuesta definitiva cuando el caso pase por los diversos órganos dentro de la Agrupación de Cofradías y se decida cuáles serán las medidas que se aplicarán a la hermandad si las hay, porque como José María Sourbvirón ha apuntado: "Depende las pruebas que presenten".