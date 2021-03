Ruta de torrijas por Málaga: endulzar para olvidar

Pues nada, toca llorar de nuevo, eso sí, con la boca llena de miel y azúcar, por la pérdida de los tronos procesionales que este año otra vez no veremos en nuestras calles. Sí, ya sabemos que a muchos no les importa estando la situación como está, pero a lo mejor deberíamos respetar lo que los demás consideran importante y valioso. Ni siquiera hace falta que digamos que lo respetamos: con quedarnos callados de vez en cuando es suficiente.

Además, miremos el lado positivo: este año no estamos confinados completamente y debemos dar gracias por mucho: que no haya tronos en las calles no es nada comparado con la pérdida de un familiar o un amigo a causa de la Covid. Vamos a relativizar y tener esto en cuenta: respetemos el profundo dolor que esta situación está acarreando a tantísimas personas.

Mientras, demos también las gracias por poder salir a la calle a comernos una, dos, o trescientas torrijas.

Como la magdalena de Proust, el sabor del dulce por excelencia semanasantero nos transporta a las noches impregnadas de empalagoso incienso, al trajín incansable y las carreras por llegar a tal punto del recorrido, al recuerdo de ir cogidos de la mano de nuestros padres.

Un sabor que estos días recuperamos fácilmente gracias a la labor de panaderías, confiterías y pastelerías malagueñas que siguen elaborando esta receta.

La Canasta

Cerca de cuatro décadas lleva La Canasta surtiendo de dulces a la provincia de Málaga con tiendas en la capital, Alhaurín de la Torre, Antequera, Benalmádena, Estepona, Mijas, Marbella, Rincón de la Victoria, Torremolinos y Vélez-Málaga.

Hechas con miel, azúcar, con o sin crema, las torrijas de La Canasta son su plato fuerte para estos días junto con los borrachuelos. Es tal la demanda de torrijas recibida que, por regla general, durante todo el año siguen comercializando al menos un par de variedades.

El Colmenero de Alhaurín

La masa madre de las panaderías El Colmenero creció en Alhaurín el Grande en 1918, de manos de manos de Antonio García García, el abuelo de su actual responsable.

Y desde entonces ha hecho llegar sus elaborados productos a todos aquellos que saben apreciar el sabor de la mejor tradición.

Un sabor que en estos tiempos de coronavirus nos ayuda a superar la pena con varios tipos de torrijas: las de azúcar y las de miel.

Pero ¿acaso hay que elegir? ¡Póngame de las dos, pardiez!

Casa Kiki

Las pastelerías Casa Kiki (más malagueñas que un Antonio Banderas meloso hasta la náusea) también ofrecen entre sus productos las benditas torrijas.

También las tienen de varios tipos: de miel, azúcar y chocolate, sin relleno o con relleno de crema. ¡Se me hace la boca agua redactando este reportaje!

Eso sí, no sabemos si las torrijas de Casa Kiki serán tan enormes como sus celebérrimas palmeras y tortas locas gigantes.

Nosotros, por nuestra parte, seguimos rezando por que Casa Kiki haga torrijas con la envergadura de una mesa de comedor.

Confitería Aparicio

Desde 1941 la Confitería Aparicio brinda a sus clientes la mejor tradición en la repostería. Sus torrijas están elaboradas con bollería fina, rellenas de crema y bañadas con vino moscatel... Las torrijas que elaboran en Confitería Aparicio son conocidas en toda la provincia y no sólo los capitalinos acuden a sus establecimientos para saborearlas.

Una fórmula que no se puede cambiar porque es la destilación última del buen hacer repostero, perfilada durante décadas.

Así, Aparicio pone todo su empeño para que nadie se quede sin disfrutar hasta llegar al éxtasis último a lo Santa Teresa.

Granier

Las pastelerías Granier están por todas partes. Han surgido como las setas tras la lluvia y ofrecen una gran variedad de productos a precios muy competitivos.

Y, cómo no, las torrijas son uno de sus dulces estrella estos días. Así que si tiene mono de azúcar, en cualquier esquina se puede encontrar en la provincia de Málaga un Granier que satisfaga por unas horas la necesidad imperiosa de tener una torrija dentro de nuestras bocas.

Ávila y Pathelin

Hay otros establecimientos confiteros que venden torrijas durante estas fechas como son las confiterías Ávila o las Pathelin.

Esta última tiene torrijas y sin duda merece la pena esperar para probar una de sus torrijas.

Y ahora, disfruten de una esta humilde Semana Santa 2021 cuya virtud es recordarnos cuáles son las cosas verdaderamente importantes de nuestras vidas.