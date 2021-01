“Trabajamos en otras alternativas para la Semana Santa de 2021, pero aún no podemos pronunciarnos”

La cuenta atrás para la Semana Santa del 2021 ya solo tiene dos cifras. La incertidumbre crece cada vez más y las hermandades y cofradías aún no saben qué va a pasar el día que tienen establecida su salida procesional por las calles de Málaga. "Todo parece indicar que no habrá Semana Santa en Andalucía en el año 2021”, afirmó la semana pasada el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en unas declaraciones a Telecinco.

La Agrupación de Cofradías de Málaga ya designó a Berzosa y Mérida como pintores del Centenario y de la Semana Santa del 2021, respectivamente. También se comunicó que el Vía Crucis de cuaresma será presidido por el Santo Cristo de la Salud y se hará de forma claustral. Pablo Atencia, presidente de la institución cofrade malagueña comenta la planificación que seguirá la Agrupación de Cofradías para tomar una decisión con respecto a las procesiones, entre otras cuestiones.

-¿Cuál es su previsión para la próxima Semana Santa?

-Nos hemos marcado una hoja de ruta a seguir. En septiembre tuvimos una reunión con los otros presidentes andaluces en Antequera y transmitimos un mensaje positivo a seis meses vista. A partir de ahí creamos comisiones de trabajo de cara a la Semana Santa y decidimos esperar a final de año y establecer una fecha para volver a vernos. El día clave es el 13 de enero, nos reuniremos con los consejeros de la presidencia, Elías Bendodo, y de Cultura, Patricia del Pozo, e iremos todos los presidentes de Andalucía a intercambiar impresiones y a que nos informen de la situación sanitaria una vez que haya pasado la Navidad. A partir de ese momento hablaremos en una reunión con la junta de gobierno de la propia Agrupación de Cofradías, con el Obispado y con el Ayuntamiento, y en breve, al finalizar esas reuniones tomaremos una decisión porque estaremos a dos meses del Domingo de Ramos, creemos que es una fecha razonable para establecer la decisión definitiva.

-¿Qué conclusión espera sacar de la reunión del 13 de enero?

-Ese encuentro nos va a servir para tener unos datos mucho más fiables. Hay que ver la evolución de la pandemia en la Navidad, la Junta de Andalucía tendrá datos más certeros y seguramente nos podrá decir si hay garantías para que la Semana Santa se haga con normalidad o no. Si no se pudiera hacer, veríamos si las alternativas que vayamos tomando en cada caso tendrían cabida o no dentro de las medidas que se establezcan. Los presidentes de los consejos y agrupaciones de Andalucía estamos muy coordinados, nos solemos reunir varias veces al año. Existe ese contacto diario para ir informando de la situación de cada localidad.

-¿A día de hoy se contempla verdaderamente la posibilidad de sacar los tronos procesionales a la calle?

-Nosotros estamos en el mundo y sabemos cómo está la situación. Ahora mismo no parece que sea probable, pero por cuestión de rigor tenemos que tomar la decisión con todos los elementos sobre la mesa y con varias opciones estudiadas y meditadas. Cuando se constituyó la comisión se plantearon varias opciones: desde la realización de desfiles procesionales con normalidad, otra alternativa con limitaciones, o bien organizar una Semana Santa que le llamamos estática, que sería en los templos o en las casas de hermandad. En la última junta de gobierno que tuvimos, hablamos sobre todo esto sin ceñirnos a ninguna opción en concreto. Somos conscientes que ahora también tenemos que pensar en otras opciones que no sea salir a la calle, permaneciendo en las iglesias.

-¿Es viable la opción de crear un circuito cerrado para las procesiones?

-Estamos trabajando en otras posibles alternativas a la celebración normal de las procesiones tal y como las conocemos, pero a tres meses vista no podemos pronunciarnos. Con todo lo que desencadenaría una decisión de esta importancia lo mejor es ser prudentes y esperar a que termine la Navidad.

-¿Cómo se coordinarían los actos en el caso de optar por la Semana Santa estática?

-En ese supuesto cada hermandad tendría que determinar el acto que harían y si trasladarían a las imágenes a las casas hermandad o no. A partir de ahí estamos a expensas de coordinar con los párrocos y el Obispado esas actividades alternativas que se puedan hacer. Al final el mundo cofrade es muy inquieto y tenemos la virtud de ilusionarnos muy pronto. En estos meses, cuando tengamos una decisión firme, si al final es una Semana Santa estática, se montarán unos cultos magníficos, y luego en las casas hermandad si se suben las imágenes a sus tronos, se establecerán unos circuitos para que el público esté en la calle pero con los titulares en casa. De todas formas, las hermandades están muy centradas ahora y focalizando sus esfuerzos en sus labores sociales.

-¿Qué va a pasar con el pregón de la próxima Semana Santa de 2021?

-El pregón tenemos que plantear si tiene sentido que se realice o no, pero de momento vamos a esperar. Ya decidimos posponer la fecha de presentación del cartel al lunes 15 de febrero, y los actos del centenario se inaugurarán el 21 de enero, aunque sean con limitaciones. Dentro de toda esta situación tenemos la suerte de celebrar el Centenario de la Agrupación de Cofradías con un calendario de actividades que se mantiene, a excepción del Vía Crucis con 14 imágenes que se ha pasado al 2022. Todo esto va a complementar las actividades que tengan las hermandades y cofradías en Cuaresma. Nosotros ayudaremos para difundir todos los actos y que la gente pueda acudir a todos de forma segura y ordenada.

-¿Cuál es el formato de Vía Crucis que se planteó la Agrupación al escoger al Santo Cristo de la Salud como la imagen que presida el acto?

-Tal y como está la situación hemos optado por un Vía Crucis estático con la imagen del Santo Cristo de la Salud en el altar mayor y el público sentado durante el rezo. La imagen se trasladará de forma privada.

-¿La Agrupación contempla trasladar todos los actos externos por el Centenario al 2022?

-No, se mantiene el calendario salvo el Vía Crucis del 19 de febrero. Hablamos de misas, conciertos o del acto inaugural en el teatro Cervantes, todo es perfectamente compatible a día de hoy. En el segundo semestre del año, si el proceso de vacunación da resultado, nos encontraremos con una situación más favorable para efectuar en septiembre el congreso paneuropeo y la procesión magna, somos positivos. Por otro lado, el 6 de octubre tuvimos la presentación de los actos en Sevilla con limitaciones, y quedó un acto bastante digno. Después teníamos la misma ceremonia en Antequera y la suspendimos por la situación sanitaria. Esta es nuestra filosofía de trabajo, seguimos nuestra hoja de ruta y llegado el momento el acto se realizará, se pospondrá o bien se suspenderá.