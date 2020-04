Sentimientos fusionados en el Miércoles Santo de Málaga

La Semana Santa de Málaga continúa su curso entre emociones contenidas, promesas aplazadas y suspiros en las casas. Hoy era ese día idóneo para vivir sentimientos fusionados, disfrutar con el paso de Mediadora por el barrio del Perchel, volar por la ciudad de sueños marineros como las palomas que se posan en la sien de la Virgen o quedarse sin aliento al paso del Cristo de la Expiración.

Él es el Redentor del Mundo, y bien los saben en la parroquia de la Encarnación. La hermandad de la Mediadora no desplegará todo su cortejo procesional en la calle Cuarteles este Miércoles Santo. Barrio con solera que con esfuerzo, dedicación y amor hacia sus sagrados titulares consiguieron ingresar en la Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga.

En sus perfiles de redes sociales han realizado un quinario extraordinario de rogativas a las imágenes por el fin de la pandemia que azota al país. También han querido recordar la importancia de respetar el hábito nazareno y de hombre de trono. “Como marcan nuestras reglas, su uso es exclusivo para la estación de penitencia y no debe vestirse ni utilizarse en cualquier otro caso”, advertía la hermandad.

La procesión este año va por dentro. La hermandad Salesiana retransmitirá en directo la misa de nazarenos a las 16:15. Además, publicará la oración que se hubiera efectuado en la Santa Iglesia Catedral de Málaga durante la estación de penitencia a las 21:10, hora exacta en la que su cruz guía debería haber entrado en el primer templo desde el Postigo de los Abades.

El Santo Cristo de las Penas y la Virgen del Auxilio recibirán culto en el santuario de María Auxiliadora hasta un nuevo Miércoles Santo. Será en esa nueva tarde cuando la banda de cornetas y tambores de Jesús Cautivo volverá a entonar la melodía de El enviado de Dios tras el crucificado subiendo la cuesta de Dos Aceras en un exigente itinerario de vuelta al barrio de Capuchinos.

Hoy todos los malagueños deberían asistir a la iglesia de San Juan Bautista para ver salir un sinfín de colores. Las Reales Cofradías Fusionadas emitirán un vídeo testimonial, a la hora de la salida procesional, incluyendo imágenes de las distintas secciones de años anteriores a partir de las 17:45.

Qué complicado será asomarse al balcón y no ver esos cuatro tronos enfilando la calle Larios con esa mezcla perfecta de sinfonías de agrupación musical, cornetas y tambores, banda de música y la brigada paracaidista. El señor de Azotes y Columna no arrancará los aplausos al girar hacia la Alameda Principal, los devotos del Cristo de la Exaltación añorarán ver a su titular meciéndose con los sones más clásicos de la Semana Santa. El Santísimo Cristo de Ánimas de Ciegos y Nuestra Señora del Mayor Dolor procesionarán en todos esos corazones fusionados que sienten hoy vacío y desamparo.

Pero es Miércoles Santo, no hay que dejarse vencer por la situación y soñar, soñar muy alto. Porque es en este día cuando en el cielo las palomas buscan a esa Madre para caminar junto a Ella. Jesús de la Puente del Cedrón trazará esos nexos de unión entre sus hermanos y la capilla de la plaza de San Francisco. Así sentirán el calor de sus devociones en una atípica tarde.

A primera hora de la mañana, concretamente a las 10:00, de manera virtual, se procederá al rezo ante los sagrados titulares, testimoniando la tradicional misa preparatoria de la salida procesional. La oración estará dirigida por el director espiritual, Felipe Reina Hurtado, junto con imágenes de cortejos nazarenos de años anteriores. A continuación se evocará la salida procesional de forma virtual, a través de un vídeo documental por sus redes sociales.

El Miércoles Santo en Málaga conlleva la liberación del preso por parte de Nuestro Padre Jesús Nazareno titulado ‘El Rico’. Por el momento, ese acto queda en el aire. La liberación del preso sin necesidad de que Jesús El Rico salga en procesión es una opción que baraja la cofradía, pero sin una decisión aún al respecto.

La cofradía del Rico emitirán un vídeo sobre una salida procesional en la tarde noche del Miércoles Santo a las 18:30. Ya en la madrugada, a la 1:30, harán referencia al indulto que cada año realizan en la plaza del Obispo con imágenes de la bendición del Nazareno. Y la esquina de la calle Císter se quedará despojada de los sentimientos de esa familia que cada año se reúne para ver pasar a su Virgen del Amor y dejarse envolver por el sonido de las campanitas de su palio.

Mucho consuelo necesitan hoy los archicofrades de la Sangre. Los colores rojo y malva no subirán la calle Casapalma mientras que los tronos en un alarde de esfuerzo hacen las delicias de los que en la madrugada presencian esa maravillosa escena. Hoy no caerá la cera derretida sobre esa calle y la malacitana Virgen de Consolación y Lágrimas no alumbrará la oscura noche del Miércoles Santo.

Desde primera hora de la mañana, la corporación publicará fotografías de los sagrados titulares, como testimonio inicial de la jornada procesional. A las 12:00, se rezará el Ángelus como icono greco-ortodoxo profanado de la Anunciación, de la ciudad de Ohms, en Siria, que iba a ser procesionado en el cortejo por miembros de la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada en Málaga.

A las 14:30, emitirán un vídeo motivacional dedicado a los hermanos, devotos, fieles y cofrades en general, para ayudar a superar estos complicados momentos de confinamiento. Se reflexionará sobre el pasaje evangélico de la Sagrada Lanzada, coincidiendo con la hora prevista para la misa de nazarenos, a las 18:30. Ya a las 20:30 se publicarán varias lecturas y ediciones dedicadas a reflexionar sobre la estación de penitencia, así como a recordar diferentes momentos a través de fotografías y vídeos hasta el momento en el que debería finalizar la procesión en Dos Aceras.

Y en el Perchel, casi al alba, cristo expira. La torre sur no recibirá la furtiva mirada del Santísimo Cristo de la Expiración antes de iniciar su camino de vuelta. Y Ella, siempre fiel tras sus pasos, María Santísima de los Dolores Coronada, quedará en su capilla de la iglesia de San Pedro. El Himno de Coronación de la Virgen de los Dolores resonará en el silencio de la noche en la capital malagueña.

Día de muchas emociones en la capital. La Semana Santa encara ya su recta final y se prepara para una de esas jornadas que relucen más que el sol. Málaga despertará y será Jueves Santo, que nunca se pierda la esperanza.