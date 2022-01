Carta blanca para la música del Vía Crucis

Como es tradicional en la semana que comienza la cuaresma se celebrará el vía crucis oficial de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Este año 2022 debido a la efemérides del Centeneraio de la institución, se oficiará un vía crucis en el que participarán 14 titulares cristíferos de las hermandades que aún no han participado en los actos realizados por la Agrupación.

En los últimos días las cofradías han hecho saber a través de comunicados oficiales la disposición y acompañamiento musicales que llevarán durante el vía crucis. La Agrupación ha decidido que los cortejos procesionales Los cortejos de los 14 titulares tendrán una composición común con la Cruz al inicio, numeradas éstas con la Estación; sesenta hermanos de luz, el guión corporativo, la mesa de gobierno, el acolitado y las andas.

En cuanto al acompañamiento musical la Agrupación ha dado vía libre para que las hermandades puedan decidir qué tipo de música desean llevar durante el recorrido. Tan solo en el recorrido común no se podrá tocar música y deberán procesionar en silencio las distintas hermandades. Ahora es cuándo está en duda el formato y la estética del vía crucis. Una mezcla de estilos y prácticas que no denotan ningún tipo de unidad al acto.

Cada hermandad es independiente de contratar el acompañamiento musical que crean adecuado, pero el problema radica en las líneas generales que marcó desde el principio la comisión del Centenario respecto a la celebración del vía cruces. Unas líneas que deberían haber sido generales para todas las hermandades creando un entorno que represente el camino señalado con representaciones de los pasos de la Pasión de Jesús y no creando formatos parecido a procesiones.

Las hermandades que participan son Huerto, Prendimiento, Dulce Nombre, Humildad, Estudiantes, Nueva Esperanza, Pasión, Salutación, Humildad y Paciencia, Crucifixión, Salesianos, Santa Cruz y Monte Calvario.