Santa María de la Victoria no realizará el Rosario de la Aurora ni la procesión por las calles de Málaga

Los malagueños soñaban con el regreso del culto público con la Patrona de Málaga, Santa María de la Victoria. Sin embargo, la Real Hermandad ha emitido un comunicado en el que se descarta esta opción por segundo año consecutivo ante la evolución de la pandemia del coronavirus en la provincia.

“Tras efectuar las necesarias consultas y analizar la situación, dado que no se dan las circunstancias sanitarias adecuadas, la Real Hermandad no podrá celebrar este 2021 el Rosario de la Aurora en agosto no la solemne procesión el 8 de septiembre”, comienza explicando la nota de la corporación.

Desde la corporación explican que se ha trabajado intensamente en las últimas semanas en el estudio y la preparación de las posibles alternativas, pero lamentablemente la evolución de la pandemia y las medidas en vigor impiden las celebraciones de esta índole.

“La situación descarta la posibilidad de solicitar una dispensa al Obispado, que mantiene en vigor el decreto que prohíbe los actos de culto en la vía pública, y los permisos pertinentes a la autoridad civil. El Ayuntamiento de Málaga también ha rechazado que en septiembre se celebren otros eventos que impliquen aglomeraciones”, relatan en el comunicado.

No obstante, la Real Hermandad de la Victoria ha querido anunciar que Salvador Gil Canto, párroco de Santa María de la Amargura, será el predicador de la novena este año. En las próximas semanas se irán conociendo más detalles sobre los cultos en la Catedral..Con este anuncio la Agrupación de Cofradías tendrá este mismo martes 27 de julio una reunión en la que se tratará el asunto de la procesión magna 'Camino de la Gloria' por el centenario de la propia entidad cofrade. La fecha inicialmente prevista para la celebración de este culto público es el sábado 25 de septiembre. Los datos que ofrecen diariamente desde la Junta de Andalucía no son halagüeños, por lo que parece que la entidad podría retrasar esta procesión magna para los próximos meses o directamente al año 2022.