"Han roto el espíritu de la Semana Santa malagueña, a la que todos teníamos acceso"

El recorrido oficial de la Semana Santa de Málaga y los puntos de libre acceso al común de los viandantes sin silla siguen dando lugar a debate, que se traslada de las redes sociales a las calles del Centro. Mientras esperaban los tronos de las hermandades que procesionaban el Lunes Santos, algunos ciudadanos comentaban con sus acompañantes la dificultad qué tenían para ver los titulares.

En la calle Molina Lario, junto al AC Hotel esperan tras una valla los hermanos Benítez. Son madrileños, pero viajan todos los años hasta Málaga para disfrutar de su Semana Santa. Sin embargo, advierten de que será el último si la dificultad para ver los tronos en el Centro continúa."Los que pagan son los privilegiados y los que no lo hacemos estamos pendientes de si encontramos algún claro como este, que es de los pocos que hay, porque la Alameda está llena de tribunas", denuncia Antonio. "La Agrupación de Cofradías de Málaga ha puesto estos chiringuitos para sacar dinero, pero va a ser contraproducente porque la gente va a dejar de venir y, si esto pasa, la Semana Santa se hunde". Diego indica, mientras señala a la tribuna más próxima: "Si te fijas están casi todas las sillas vacías. A la gente le gusta verlas en la calle y moverse". Juan también apunta que el nuevo recorrido oficial "te encierra y no te puedes mover hasta que no termine todo". "Muy mal", añade.

A escasos metros, en el hueco entre una tribuna y otra, sentada en un taburete y apoyada en la valla, se encuentra María del Carmen Muñoz. "Nos han cerrado Málaga a los malagueños. Esa es una opinión mía y de muchísimos amigos míos", manifiesta. A sus 71 años, esta melillense afincada en la provincia desde que cumplió un año, recuerda no haber tenido este problema años anteriores. "Este año han puesto tribunas para los ricos, los pobres nos tenemos que poner en el hueco que encontramos", expresa. Su hija Cristina Fernández comparte la misma postura. "Nos privatizan Málaga y nos limitan que podamos participar en una cosa tan bonita, tan nuestra y tan especial".

En un hueco de Alameda Principal, Pepa Canales también denuncia la escasez de puntos de acceso libre. "Esto no hay derecho. Mira la distancia que hay desde aquí hasta donde pasan las procesiones", critica. "Esto es un negocio y los que no tenemos sillas nos fastidiamos".

En esta misma avenida, dos malagueñas aseguran que no tienen ningún problema con que pongan tantas tribunas, pero piden "que no pongan paneles porque no vemos los tronos". Una de ellas declara que, a su juicio, "han roto el espíritu de la Semana Santa malagueña, a la que todos teníamos acceso a todo".

Otros viandantes como Jesús Astorga no comparten esta opinión. Explica que el 90% del recorrido que hacen las distintas agrupaciones es fuera del oficial y ahí sí se puede acceder a primera línea. Astorga comparte las medidas de seguridad que alegó la Agrupación de Cofradías para hacer el cambio de itininerario y recalca que "ya en 1995 había que pagar para ver las procesiones en el Centro en primera fila".

A Francisco Plaza también le gusta vivir la Semana Santa "a pie de calle", pero defiende la actuación de la entidad de San Julián. "Si han puesto más sillas para ganar dinero hacen bien porque eso sirve para engrandecer la agrupación". Aunque reconoce que le gustaba más el anterior recorrido, señala que forma parte del proceso natural, "todo se moderniza". Además, a su parecer, "hay bastantes espacios desde aquí (Alameda Principal) hasta el puente".

Elena Ortega también se muestra "contenta" con el nuevo recorrido oficial y considera "fenomenal" la gestión de la Agrupación de Cofradías. Indica que las tribunas se ponen "sobre todo para gente mayor y que tiene problemas de movilidad reducida". Matiza que sí "deberían ponerlas a un precio más asequible para que todo el que quisiera tuviese acceso".

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado hoy que los puntos "que podemos de libre disposición" junto al Recorrido Oficial se "pueden echar en falta por parte de la gente" y que hay que procurar "que haya siempre espacios, no solamente de aproximaciones al recorrido oficial, si no muy cercanos al recorrido oficial", para que la gente pueda contemplar las imágenes sin necesidad de tener silla. Pese a ello, ha recordado la dificultad que esto conlleva debido a que el centro histórico "tiene limitaciones de tamaño".

De la Torre ha incidido en que, pese a que cree que la movilidad está siendo más fluida que en 2019 –el último año que pudieron salir las imágenes a la calle con normalidad–, hay que ir "mejorando" en este sentido. "Eso tiene que ir funcionando cada vez mejor porque es esencial que la gente tiene que aprender los usos nuevos respecto a la etapa anterior", ha afirmado al respecto. A esto ha añadido que la Agrupación de Cofradías "a hecho estos cambios, tiene todo mi respeto en ese sentido, pero hay que procurar que la convivencia sea correctísima entre la agrupaciones físicas de sillas y la necesidad de la movilidad viaria".