El recorrido oficial de la Semana Santa de Málaga vuelve a abrir el debate

El debate acerca del recorrido oficial de la Semana Santa de Málaga, que cumple su segundo año, se vuelve a abrir. Las redes sociales se llenan de críticas. Algunos usuarios lamentan que los espectadores tengan que ver los pasos "tras las vallas, a metros de los titulares".

La mayoría habla de "privatización", ya que solo los abonados de sillas tienen el privilegio de ver a escasa distancias las procesiones en todos los puntos del recorrido oficial. "Una verdadera lástima como poco a poco se están cargando la auténtica Semana Santa malagueña. Ayer pasé media tarde en el Centro, parece más un circuito de Fórmula 1, y te las deseas para poder ver un trono pasar o salir de él", es una de las críticas que se puede leer en Twitter.

El sacerdote Rafael Pérez apunta que, a su juicio, esta situación "generará menos ganas de ver cofradías en el Centro y más en los barrios". Otros, como el profesor Cristóbal Villalobos que "luego se quejan de que la gente joven no participa". Una cofrade también se posiciona contraria al recorrido oficial actual, que califica de "infumable", y apunta que los niños "son la cantera" y se van quedando sin ellos a lo largo del trayecto debido al "interminable camino".

Otros, en cambio, entienden las medidas de seguridad que alegó hace dos años la Agrupación de Cofradías de Málaga para hacer el cambio de recorrido, defienden el actual itinerario e indican que hay otros puntos donde se poder ver las procesiones en primera línea. "No he tenido en mi vida sillas y las veo todas, el problema es la necesidad que tenéis algunos de tener que verla en el recorrido oficial. Hay muchas calles, pero es que incluso hay sitio justo antes de empezar el recorrido oficial que las puedes ver todas sin problema. ¡Menos criticar!".

Además, instan a que quien las quiera ver en ese tramo y no detrás lado de una valla que pague una silla, ya que "que sea un espacio público no significa que no pueda ser cerrado para determinados eventos".

Por su parte, el alcalde de la capital malagueña, Francisco de la Torre, ha abogado por "ver la experiencia de este año" y "analizarla la semana que viene para aprender de cara al futuro". Asimismo, ha manifestado que espera que "la permeabilidad del recorrido siempre sea garantizada para los malagueños de a pie, que van moviéndose, aquellos que no están en sillas, sino que quieren ver la Semana Santa de manera diferente a estar sentado y eso hay que hacerlo compatible siempre".

La celebración de la última Semana Santa también dio lugar a debate. Por ello, se desencadenó un movimiento de recogida de firmas de cofradías, entre las que se encontraban Rescate, El Rico, Expiración, Mena y Esperanza. Las hermandades contrarias a este trazado estudiaron cinco alternativas de itinerario con las que pretendían mostrar la existencia de otras opciones posible.

Por ello, la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga celebró el 11 de julio de 2019 una sesión extraordinaria de su junta de gobierno para abordar estos problemas. El recorrido actual mantuvo un respaldo mayoritario, ya que solo siete cofradías evidenciaron su rechazo. Así, la Agrupación dio por zanjado el debate, aunque mostró su disposición para solucionar las cuestiones con las que no estén conformes las hermandades.