El 21 de marzo, cita entre el Unicaja y Fotis Katsikaris

El lunes 21 de marzo será el día en el que se celebre el acto de conciliación pendiente entre el Unicaja y Fotis Katsikaris. Aunque el griego fuera destituido como entrenador del primer equipo cajista, ambas partes aún no llegaron a un acuerdo para finalizar el contrato que les une hasta el 2023. Por tanto, este día será un acercamiento entre el club malagueño y el técnico para alcanzar un entendimiento que les permita finalizar su relación laboral. Es una situación incómoda para los dos lados, a los que les conviene entenderse para acabar con este panorama un tanto desagradable. Si no se llega a un punto común, que es el pago del equipo de Los Guindos de una cantidad menor a la que tendría que afrontar hasta junio del próximo año, el juzgado será el siguiente paso.

Hay que recordar, como ya se informó, que Katsikaris va cada día a la Avenida Gregorio Diego a cumplir con su jornada laboral por las mañanas. Como está bajo contrato, el club le he encomendado al griego que elabore informes de equipos y jugadores en su condición de entrenador del equipo malagueño. El griego alega una modificación de las condiciones laborales puesto que ya no es técnico del primer equipo masculino. "Él pretende, con todo su derecho, cobrarlo entero. Y yo pretendo, con todo mi derecho, que lo trabaje entero. Si lo vas a cobrar entero no creo que sea nada vejatorio", decía hace unas semanas Antonio Jesús López Nieto, la única de las dos aprtes que sí se expresó en público.