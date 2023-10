La ACB modifica el horario del Real Madrid - Unicaja

El Real Madrid-Unicaja del próximo 19 de noviembre cambia su horario. La ACB mantiene el día, pero anuncia que se jugará en el WiZink Center a las 12:30 horas, no a las 17:00, como en un principio estaba programado. No supone un perjuicio para los de Ibon Navarro ya que no hay compromiso de BCL esa semana, mientras que los blancos reducen su descanso al contar con doble jornada de Euroliga, fácil de apaciguar los esfuerzos ante el fondo de armario inmenso que tiene Chus Mateo en su plantilla. Ese partido corresponde a la jornada 10, todavía con tres compromisos ACB por disputar en los malagueños: Breogán-Obradoiro en el Carpena, y visitar al Bàsquet Girona. Son semanas interesantes para sumar victorias antes de vérselas frente al campeón de Europa.

El Unicaja jugará el 22 de noviembre en Le Mans, por lo que se amplia el margen para refrigerar a la plantilla, con viaje de por medio a tierras francesas. Pero antes hay que dilucidar muchos temas, también otro partido de BCL ante Peristeri en el Palacio.

El Breogán, próximo rival, ficha a James Anderson

Semana de movimientos en el mercado ACB. Uno de los equipos que ha cristalizado operaciones es el Río Breogán, rival del Unicaja este sábado en el Carpena. Y con un movimiento que debería cambiar la tendencia del equipo de Mrsic, ahogado en la clasificación con un balance de 1-5. Justin Anderson (1.98 m y 29 años) es la apuesta de Breogán para mover el árbol, alero estadounidense con 242 partidos en la NBA. Aún se desconoce si el ala pívot de Virginia podrá jugar en Málaga, mientras en el Pazo corre prisa por las urgencias. Es un jugador de gran potencia física, intenso, buen tirador, con velocidad para transiciones y con capacidad para generar su propios lanzamientos desde diversas posiciones. Puede por sus características defender a jugadores exteriores e interiores.