Dylan Osetkowski da señales

El Unicaja proyectó este verano que Dylan Osetkowski y Tyson Carter, cada uno en sus funciones, debían liderar la progresión del equipo malagueño esta temporada. Imprescindible que ambos americanos, por quienes el club hizo una fuerte apuesta a la hora de retenerlos, sean capaces de dar ese paso adelante que se visualiza. Rebosan un talento que hay que desarrollar, y el club pone todos los medios para que sean dos jugadores sobre lo que construir, piezas estructurales por su edad, margen de crecimiento y un destino predestinado, ojalá en Málaga, en el primer nivel del baloncesto europeo. Carter dio uno de esos chispazos mágicos en Vitoria, mientras que Osetkowski hizo una labor notable en el Buesa, arrastrando partidos donde se le ve más cómodo en esos mecanismos malagueños, motivado por la vuelta de David Kravish que, entre otras virtudes, es capaz de potenciar el baloncesto del pívot de San Diego; la pareja de interiores, al peso, más productiva del Unicaja, y que debería ser además a largo plazo. Se ha insistido en el club con esa premisa desde hace meses, aunque ha habido que esperar a finales de octubre para conseguir rédito.

Osetkowski hizo ante Le Mans su partido con mejor anotación en BCL (20 puntos), donde fue el jugador cajista más lúcido y la excepción a ese espesura que tuvo el Unicaja, con colleja posterior de Ibon Navarro en sala de prensa. 4/8 en triples, 3 rebotes; con buena selección de tiros por esos espacios que es capaz de generar Kravish, impulsor de esa circulación de balón más fluida, y que se haya suavizado esa etiqueta de que este Unicaja no está tan desarrollado en ataque estático. El pívot todo lo embellece, también el juego de Osetkowski, en la última semana luciendo esa finta a la hora de tirar y hacer volar al defensor, de esas grandes capacidades que no hacen tanto ruido, como esa rapidez de manos en defensa. En definitiva, es un jugador evolucionado al que arrancó en pretemporada, incluso al Dylan de la segunda parte de la pasada temporada, donde no alcanzó un rendimiento estable. No se puede permitir este Unicaja contar con esa versión guadianesca. Lo visto en los dos últimos partidos, con un triple además que sentenció al Baskonia, son señales de que va hacia arriba. 13 puntos, 5 rebotes y 18 de valoración firmó ante los de Peñarroya, quien tiene las horas contadas en el banquillo alavés. Esa es la línea.

Actualmente es el sexto jugador de la ACB con mayor +/- (6.8 puntos a favor), esa estadística que sintetiza el impacto que tiene un jugador en los esquemas de su equipo, en este caso para Ibon Navarro, que siempre ha advertido de ese crecimiento. Pero lleva su proceso, como el de este Unicaja, pese a que no son días precisamente para sacar pecho por el nivel frente al Le Mans, aparecen cuatro victorias consecutivas que son el mejor refuerzo para seguir perfeccionado la maquinaria verde. De lo poco que se puede rascar del pasado martes, Osetkowski se merece una mención, y que sea ese despegue definitivo.