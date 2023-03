AEK - Unicaja: Atenas es la jueza (18:30)

El AEK, uno de los cuatro campeones que ha conocido esta BCL, sólo ellos y la Virtus de Bolonia lo han conseguido sin ser españoles (dos de Burgos y dos de Tenerife), es el obstáculo en la pasarela hacia la Final Four que se le abre al Unicaja en un excitante partido en el Ano Liosia Olympic Hall de Atenas (18:30 horas). Un escenario olímpico en el norte de Atenas que desde hace un trienio es la casa del equipo ateniense, con una amplia colonia de seguidores en el país y fuera de él entre los descendientes griegos aunque sin tanto conocimiento externo como Panathinaikos y Olympiacos. En el partido de la pasada semana ante el Galatasaray hubo casi 6.000 espectadores, la mejor entrada desde 2020. Fue el primer club del país en ganar un título europeo y tiene una honda tradición.

Los dos equipos están ya en la siguiente fase, pero la dificultad teórica de los rivales aumenta si se queda segundo y también se jugaría con el factor cancha adverso. Es un premio gordo para quien gana el partido. El AEK descansó esta semana en la Liga, se aplazó su duelo, y llega más fresco que el Unicaja, con un viaje de 10 horas con escalas y la tralla de haber competido hasta el minuto 40 con el Barcelona en el Martín Carpena. Pero también la satisfacción de haber subido el nivel en el partido y haber exigido una buena versión azulgrana, además de tener ese ritmo en las piernas que da jugar contra los mejores. Con el tiempo irá ganando en dimensión la gesta de Badalona. Pero también ello conlleva que el Unicaja sea un equipo muy apetecible de ganar y de batir, como recordaba el entrenador Kantzouris en la víspera del duelo.

El AEK ya demostró en Málaga que es un equipo muy correoso. Los 22 puntos de diferencia en el marcador fueron bastante engañosos, todos se rompió en los últimos cinco minutos. Antes, los atenienses hicieron daño. En su pista pierden muy poco, sólo ganó en esta BCL el intratable Bonn en la primera fase. Y han conquistado un lugar que parecía estar reservado para el Galatasaray, uno de los favoritos a priori, en los cuartos de final. Han añadido a Pierre Oriola, jugador de probada solvencia que ha superado los problemas físicos que le han tenido casi dos años fuera de combate. El catalán es un jugador competitivo y de probada eficacia en la élite. Han perdido, eso sí, al letón Janis Strelnieks, cerebro del equipo, por una lesión grave en el último partido ante el Galatasaray. Es duda también Williams. Tienen un núcleo de siete jugadores potente.

El Unicaja no tiene el plus de disponer de 12 jugadores, que le permite elevar a un nivel físico el despliegue que muy pocos equipos pueden igualar en la BCL. Es muy motivante la competición europea, con el señuelo de poder jugar la Final Four en casa y pelear por derecho por un título más. Hay que evitar esa psicosis de pensar más allá y centrarse en los 40 minutos, Ano Liosia Olympic Hall, un suburbio al Noroeste de la capital, escenario del judo y la lucha grecorromana en los Juegos de Atenas’04.