Abdoulaye Ndoye, la carta que no empleó el Unicaja

En el Mónaco hay un jugador del Unicaja, Mathias Lessort, y otro que pudo serlo este verano, Abdoulaye Ndoye. Era un perfil que necesitaba la plantilla sin la certeza, después demostrada, de no poder contar con Dragan Milosavljevic. La capacidad atlética, músculo y versatilidad defensiva que ofrecía Ndoye tenía precio, 50.000 euros. Era lo que había que abonar al Cholet, su equipo de formación y del que ya había decidido salir. Era su año natural en el draft de la NBA y aunque estuvo en las quinielas no salió.

Los números de Ndoye no llaman para nada la atención. Medias de 5 puntos, 1.9 rebotes y 1.3 asistencias en 19 minutos en pista en la Eurocup. Pero ofrece herramientas de las que no dispone el cuadro malagueño a día de hoy. Escolta-alero, capaz de defender jugadores desde el uno hasta el cuatro, también de subir la bola y marcar jugada.

Cumplirá en marzo 23 años Ndoye, que mide 2.01 metros pero tiene una espectacular envergadura de 2.22 metros. Un gran primer paso para desbordar, rápido de pies en defensa, pero no siempre consistente y con un tiro irregular, sin mucho balón en Mónaco a disposición, era una de esas apuestas que se podía hacer por el núcleo de plantilla que tenía el club, pero se consideró la inversión excesiva. Su padre, Oumar, jugó al baloncesto profesional en Francia. Nacido en Dunquerque, campeón de Europa sub 16 y sub 18 con Francia aunque de raíces senegalesas, hoy será una buena oportunidad para verle contra el que pudo ser su equipo.