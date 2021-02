Adam Waczynski regresa a la selección de Polonia

Después de más de un año de ausencia, Adam Waczynski vuelve a ser convocado por la selección de Polonia. El alero del Unicaja está en la citación de Mike Taylor para los partidos de la ventana que se disputará tras la Copa del Rey precisamente en suelo polaco, en Glewice, y en los que se enfrentará a España y Rumanía, con el billete prácticamente conseguido para el Eurobasket de 2022. Sólo falta un matiz matemático.

Waczynski, capitán de la selección polaca que hizo historia en el Mundial de China'19, donde cayó en cuartos de final ante la posteriormente campeona España tras colarse por primera vez en más de 50 años en un Mundial, fue apartado posteriormente de las convocatorias tras una agria polémica con el seleccionador, Mike Taylor, y el presidente.

Waczynski se defendió en una carta de las acusaciones del seleccionador de haberse negado a jugar con su país, aunque se apuntaba al presidente, Radoslaw Piesiewicz, como el causante de la polémica. “Nunca he tenido ningún conflicto con algún jugador, entrenador o presidente. Esta situación es nueva y me abruma por completo. No puedo entender de dónde viene el disgusto del presidente Piesiewicz hacia mí “, decía Wazcynski que añadía: “Me pregunto si esto está influenciado por mi amistad con Marcin Gortat y el apoyo de la fundación MG13. Tal vez por participar en las actividades del Sindicato de Baloncesto”. Compañeros como el ex NBA Marcin Gortat defendieron con vehemencia a Waczynski.

Parecen que se ha reconducido la situación y solventados los problemas y Waczynski regresa a la selección en esta convocatoria, en una lista de 15 jugadores que se concentrarán tras la semana de copas para jugar esos dos últimos partidos de clasificación. También está convocado oficialmente su compañero de posición, Axel Bouteille, con Francia. Será baja, respecto a la anterior ventana, Gal Mekel por Israel por el problema de salud que le afecta, y se espera también la confirmación de Volodymir Gerun, aún jugador cajista, con Ucrania.

En cuanto a los jugadores españoles, Alberto Díaz, Francis Alonso, Jaime Fernández, Darío Brizuela y Rubén Guerrero están en la primera lista presentada en la FIBA y será el próximo lunes o martes cuando Sergio Scariolo ofrezca la convocatoria definitiva para esta ventana. En la anterior citación de noviembre hubo cuatro jugadores cajistas, sólo faltó Jaime Fernández porque estaba aún en los primeros pasos tras su vuelta, aunque se lesionaría justamente en el partido previo a la concentración en Madrid.

Bases

Łukasz Kolenda, Trefl Sopot

Łukasz Koszarek, Enea Zastal BC Zielona GóraAJ Slaughter, Herbalife Gran Canaria (España)

Escoltas

Michał Michalak, Syntainics MBC Weissenfels (Alemania)

Marcel Ponitka, Parma Basket Perm (Rusia)

Aleros

Igor Milicić, Ratiopharm Ulm (Alemania)Jeremy Sochan, Ratiopharm Ulm (Alemania)Michał Sokołowski, De Longhi Treviso Basket (Italia)Adam Waczyński, Unicaja Málaga (España)

Ala-pívots

Aaron Cel, Polski Cukier Toruń

Aleksander Dziewa, WKS Śląsk WrocławTomasz Gielo, MoraBanc Andorra (España)

Pívots

Aleksander Balcerowski, Herbalife Gran Canaria (España)Adam Hrycaniuk, Asseco Arka GdyniaDamian Kulig, Polski Cukier Toruń