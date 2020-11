"Es un escándalo que Waczynski no esté con Polonia"

"No importa que fuera el capitán y el mejor jugador del equipo. No importa que sea uno de los mejores jugadores de baloncesto de la mejor liga de Europa, la ACB. Adam Waczyński no fue convocado para la representación, debido a los problemas con el presidente de la Federación, Piesiewicz". Así comienza el texto del medio polaco Sport.pl sobre la polémica que se ha reavivado en el baloncesto polaco por la ausencia del jugador del Unicaja en la selección que ha competido con Rumanía e Israel en la bombona de Valencia, con una victoria y una derrota.

El capitán del equipo que hizo historia en 2019 con el octavo puesto en el Mundial de China (cayó en cuartos de final ante España) ha desaparecido. Y uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto polaco, Marcin Gortat, ex NBA y muchos años en la selección, no pudo ser más contundente. "Uno de nuestros mejores jugadores de baloncesto ha sido borrado de la historia. El hecho de que Waczyński no esté en el equipo es un escándalo para el baloncesto polaco. Y por favor, cíteme", decía en el citado medio el fornido pívot polaco.

El conflicto entre Radosław Piesiewicz y Waczyński surgió, según Sport.pl, empezó incluso antes del Mundial de China, lo que convirtió al cajista en persona non grata en la selección polaca. Fue una discusión por la sede de la concentración para el torneo, que los jugadores preferían en un lugar distinto al de la Federación para estar cerca de sus familias, después de una larga temporada, antes de viajar a China. Siempre según el medio, hubo una discusión fuerte entre el capitán y el presidente, que intentó convencer a los jugadores para que cambiaran de capitán.

Después del campeonato, también hubo problemas con las primas que se habían prometido al equipo. Waczynski desapareció del cartel que promocionaba los partidos de la selección nacional y no fue invitado a promocionar un libro sobre la selección nacional en el que él era uno de los personajes principales. En febrero, tras la Copa del Rey, Waczynski no fue con su selección, al no ser citado por el seleccionador Mike Taylor. El jugador respondió tras la alusión del seleccionador, diciendo que había preferido descansar. "Eso es mentira. Ya no tengo la fuerza para este sucio juego fuera del campo. No puedo entender de dónde viene la reticencia del presidente Piesiewicz hacia mí. Quizás es la participación en las actividades del sindicato de baloncesto sólo para ayudar a desarrollar la disciplina en el país en la misma dirección que conocí mientras jugaba fuera de Polonia durante 6 años", dijo entonces el polaco.