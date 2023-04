Aday Mara jugará ante el Unicaja en el Campeonato de España júnior

Este domingo arranca el Campeonato de España júnior en Huelva, del 30 de abril al 6 de mayo, que concentra en la capital onubense a las mayores promesas del panorama nacional; ahí tenía que estar Mario Saint-Supéry, que liderará al Unicaja, pero que se perderá el primer día de competición al priorizarse las necesidades del primer equipo. Darío Brizuela está entre algodones, por lo que el jugador rinconero podría cerrar la rotación, ante riesgo, estará disponible ante la Penya. El primer rival del conjunto de Antonio Herrera será el Casademont Zaragoza de Aday Mara, el mayor reclamo del torneo, condición de estrella potencial en el baloncesto español que ha confirmado con una irrupción en Liga Endesa más que interesante. Otro nombre de gran cartel que estará en Casademont es Lucas Langarita.

El pívot maño no había podido vérselas con el Unicaja por diferentes razones. En el Carpena, donde maravilló en el Mundial sub-17, no fue convocado por Porfi Fisac al contar con EBA, un chasco porque había ganas de ver al gigante aragonés en el Palacio. Tampoco hace unos días en el Príncipe Felipe por sufrir unos problemas de vértigos, que igualmente impidieron que estuviera ante los de Ibon Navarro. Mara ha sido elegido como el segundo Mejor Joven de la temporada en ACB, por detrás de Jean Montero, cedido por el Gran Canaria en el Betis, donde ha irrumpido de forma magistral en los de Casimiro, recoger el testigo de Shannon Evans no era sencillo. Además, seleccionado en el Mejor Quinteto de noveles por unanimidad. Se da por hecho que cruzará el charco este verano, camino de la NCAA, ya con un grupo selecto de universidades potentes llamando a su puerta.

El Unicaja aparece con novedades en este campeonato. Álvaro Mena deja atrás la lesión de rodilla y formará parte de la primera fila en los malagueños, con progresión evidente de primer equipo, esa rotura de menisco frenó su progresión; lástima porque viendo los problemas físicos que redundaron en los malagueños a comienzo del 2023, ya convocado en algún partido, habría debutado con los mayores. Justo físicamente, pero cuenta para Herrera. Miracle Bamadu, protagonista en la celebración de la Copa del Rey, así como Marcus Moller, no estarán en el torneo. La cruz.

El calendario para los de Antonio Herrera es el siguiente, de máxima exigencia con ese gran cruce de entrada:

Jornada 1: UNICAJA ANDALUCÍA - Casademont Zaragoza A (Domingo 30, 12:30 horas. Palacio de Deportes Carolina Marín)

Jornada 2: Barça - UNICAJA ANDALUCÍA (Lunes 1, 12:30 horas. Pabellón Andrés Estrada)

Jornada 3: UNICAJA ANDALUCÍA - Seguros Meridiano FLBA A (Martes 2, 12:30 horas. Pabellón Diego Lobato)