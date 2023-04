Optimismo con Alberto Díaz y cautela con Darío Brizuela

De cara al partido ante el Joventut el Unicaja aún no sabe de los jugadores de los que podrá disponer. Alberto Díaz va progresando de su fuerte esguince de tobillo en su pierna izquierda que se produjo a principios de abril ante el UCAM. Van a cumplirse las cuatro semanas estimadas. La idea era que volviera el próximo domingo ante el Real Madrid como muy tarde, pero es posible que se pueda adelantar algún plazo. Este viernes ya hacía parte de la sesión con el equipo malagueño. "Alberto sigue evolucionando, va bien, somos optimistas", confirmaba Ibon Navarro en la víspera del entrenamiento. Parece que podrá tener minutos antes de la Final Four de la BCL, en la que debe ser una pieza clave.

Preocupa más a corto plazo Darío Brizuela. El escolta vasco se realizó a principios de semana unas pruebas en la rodilla, que había empezado a causarle molestias en el periplo del equipo por Lugo y Zaragoza y que mermaron su presencia en el Príncipe Felipe. Las pruebas fueron tranquilizadoras en el sentido de que no había ningún daño estructural ni problema serio, pero las molestias continúan. "Darío aún no entrenó, vamos a ver si puede hacer algo, tenemos que ir día a día para ver cómo gestiona las molestias, soporta el dolor y la incomodidad de que no está perfecto. Conforme a eso iremos tomando decisiones. Quedan más de 48 horas y hay que tener paciencia", ahondaba Ibon cuando se le cuestionaba por el donostiarra.

La idea del club es que Mario Saint-Supéry, que hasta ahora está completando las convocatorias y teniendo minutos puntualmente, esté el domingo en Huelva en el arranque del Campeonato de España junior. Eso implicaría que Alberto o Darío deberían vestirse por temas de cupos aunque no estuvieran para jugar. En función de la evolución de los lesionados se determinará qué hace el joven malagueño, que tiene un buen escaparate con sus compañeros en la cita nacional en un torneo en el que habrá mucho talento sobresaliente.