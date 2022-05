Adelante con Ibon Navarro

El Unicaja lleva tiempo trabajando en el mercado de la próxima temporada. Desde que en el último mes se quedó sin opciones de play off, era evidente que la campaña terminaría este fin de semana pasado. Y que había que acelerar la confección del nuevo proyecto, clave para revitalizar deportivamente al club. En este proceso ha sido partícipe Ibon Navarro. No se ha confirmado oficialmente la continuidad del técnico vitoriano, aunque hay un vínculo entre las partes. Seguramente sea confirmado por Antonio Jesús López Nieto en su comparecencia de este miércoles. Se ha valorado la situación y se han dado muchas vueltas a una decisión con pros y contras. Pero ha pesado más en esta coyuntura el trabajo del vitoriano por encima de los resultados.

Y se está manos a la obra en confeccionar una plantilla en la que hay muchos huecos por rellenar. Los fichajes de Cameron Oliver y Matt Mooney, en situación de urgencia, recordaron que la transición desde Estados Unidos directa es complicada, más a mitad de temporada. Y más, en la atmósfera de presión y necesidad en la que está el Unicaja ahora mismo. El tipo de baloncesto que propuso Ibon Navarro en Andorra, Murcia o Manresa tenía un hilo común de agresividad, intensidad y capacidad física y atlética. La plantilla que ha tenido en Málaga no sobresalía en esas cualidades. En la selva que ha sido este año la ACB, aún más que en otros, es difícil manejarse sin esas armas. A compensar eso va encaminado el trabajo.

Se trabaja en jugadores de otros mercados, pero es evidente que la ACB es el principal caladero. Jugadores que estén testados en la liga más potente de Europa. Por temas de impuestos, a partir de la segunda temporada en España sube el coste club más de un 20%, es por eso que equipos de zona media y baja hacen más apuestas por jugadores nuevos en la Liga, algunos cambiando muchos jugadores. Pero en el Unicaja ahora mismo no hay apenas margen de error y se intentarán hacer apuestas seguras (certezas 100% no hay) en la medida de lo posible. Complementar y equilibrar la plantilla son los retos que hay, que no se han cumplido en los últimos años. Y también ahondar en aspectos menos vistosos pero tan importantes como la pista, como el liderazgo, algo de lo que se piensa que ha carecido el equipo. Dentro y fuera de la pista.

Las dos plazas de extracomunitarios están libres por las salidas de Mooney y Oliver, también Abromaitis ya ocupa plaza de comunitario y, si se decidiera apostar por su continuidad, no sería un obstáculo en el planteamiento. En el juego exterior hay más variedad de jugadores americanos con pasaportes europeos o cotonou. De partida, están Alberto Díaz y Darío Brizuela con contrato más Barreiro en el puesto de tres, a expensas de la decisión con Francis Alonso. Hacer el juego exterior más potente es una obligación. Un aspecto que condiciona algo al Unicaja es el asunto de la Basketball Champions League. Aunque internamente se tenga cierta tranquilidad, la FIBA no ha confirmado nada y no lo hará hasta final de junio públicamente. Por descontado, van por delante los equipos de Euroliga claramente en cualquier carrera. Y en igualdad de condiciones, competir en Europa o no es determinante a la hora de elegir ofertas. La Eurocup también va por delante.

El juego interior ha sido un caballo de batalla en los últimos años y se tiene claro que seguirá o Rubén Guerrero o Yannick Nzosa, no los dos. Con la duda de Abromaitis, habría tres o cuatro plazas que habría que completar. Encestando publicaba el interés cajista en Ángel Delgado (27 años y 2.08 metros), que estuvo en la última temporada en Bilbao, donde ha sido uno de los pívots más dominantes cerca del aro. Gran reboteador y bloqueador, tiene también pasaporte dominicano, no extracomunitario. Se tiene claro que hay que invertir buena parte del presupuesto en potenciar un juego interior que ha sido bastante débil en los últimos ejercicios. Sea o no Delgado, sobre el que el Bilbao tendría derecho de tantteo, es el perfil de pívot que se busca. Todo ello con Ibon Navarro al mando de las operaciones en la pista.