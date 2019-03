Un día casi entero en el aeropuerto

El preámbulo del primer partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Eurocup para el Unicaja no fue precisamente ideal. El equipo estuvo casi todo el día en el aeropuerto y no llegó a Berlín hasta primera hora de la noche, con lo que no pudo ejercitarse en el escenario del encuentro.

Tras la dura derrota ante el Baskonia, el equipo pernoctó en tierras vascas para coger un vuelo desde Bilbao a Frankfurt para enlazar con otro hacia la capital alemana. Pero los planes no salieron bien y el equipo pasó más de una decena de horas en aeropuertos o en el aire. El vuelo desde Loiu, aeródromo bilbaíno, hasta Frankfurt salió con dos horas y media de retraso. Y ello conllevó la pérdida del enlance rumbo a Berlín, sede del primer partido de la serie. Afortunadamente, había una vuela más posterior.

El equipo tenía previsto entrenar cuando llegara a la capital alemana, pero se optó, al tomar tierra pasadas las 20:00 horas y llegar al hotel sobre las 21:00 horas, por privilegiar el descanso de los jugadores tras un día largo. Ejercitarse suponía irse a la cama bastante tarde tras la cena. Eso sí, hubo una sesión de estiramientos en el propio hotel. Así que no habrá preparación en pista más específica que la sesión de tiro este martes en el parqué del Max Schmeling. El Alba jugó el sábado su partido en Frankfurt y desde entonces ha podido preparar el encuentro.

Los jugadores, a través de las redes sociales, colgaron alguna estampa con su estado de (des)ánimo. Ya en el primer partido de esta Eurocup, el equipo tuvo un percance parecido. Perdió en Copenhague el enlace para llegar a Vilnius y tuvo que dormir en Estocolmo.