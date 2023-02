Alberto Díaz: "Afrontamos la final con muy buena moral"

Ya es costumbre escuchar a Alberto Díaz en esta Copa del Rey, mantener las costumbres y la rutina. El capitán del Unicaja habla a escasas horas de disputar el título ante Lenovo Tenerife. "Nuestra idea era competir y venir a por la Copa. Es un sueño muy remoto, que dentro del vestuario se tenía esa esperanza, y al final se ha cumplido. Era muy complicado, lo sabíamos, pero una de las claves de esta Copa es que se ha confiado en eso. Mentalmente estamos muy bien, contentos, pero tenemos que tener los pies en el suelo. Llega el partido más difícil, que es la final, jugamos con muy buena moral, pero sabiendo que queda lo más difícil. Esperamos otra guerra, parar su pick and roll, que creo que es el que mejor juega 5x5, y tenemos que intentar que los bases no jueguen a placer. La noche que hemos pasado no es fácil, te cuesta por la adrenalina, el cansancio, cuesta bastante coger el sueño, pero no es excusa. Vamos a tope y con muchas ganas".

"¿Dos equipos de BCL? Es una competición que cada año es más fuerte, hay equipos muy grandes, no es casualidad. A la gente que va a venir decir que gracias por el apoyo durante los partidos, y que estén tranquilos porque vamos a dar todo hasta el final, si lo conseguimos será por ellos. No sabemos aún quiénes vamos a estar luego, de los tocados, no sabemos nada. Jaime y yo somos grandes amigos, guardaré mis trucos para defenderlo. ¿Acostumbrado a jugar finales? Esto es un sueño, ojalá siga, pero las finales hay que ganarlas", desarrollaba Alberto, que bromeaba con que siempre le ha tocado hablar en las previas, una superstición.