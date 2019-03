Alta para Alberto Díaz, baja para Ryan Boatright

Se confirmó oficialmente lo que ya había dicho Luis Casimiro por la mañana. Alberto Díaz fue dado de alta en la ACB porque ya está recuperado de la lesión muscular que le tuvo fuera desde principios de enero. La víctima es Ryan Boatright, que tiene complicado volver a vestir la camiseta del Unicaja.

Comoquiera que el Unicaja debe tener inscrito a cuatro cupos mínimo en la ACB, el club no dio de baja a Jaime Fernández, que también está próximo a reaparecer. Pero sí lo hizo con Alberto para dejar su hueco a Boatright. El americano, con pasaporte armenio, sigue lesionado de su tobillo izquierdo, que se fastidió en Las Palmas. No parecía una dolencia grave, pero sigue con la articulación inflada y no ha entrenado desde entonces con el grupo.

Alberto ha mejorado, aunque hay que tener consciencia de que ha jugado sólo 14 partidos esta temporada y de que tendrá que coger ritmo progresivamente. Las sensaciones, no obstante, son buenas.

Respecto a Boatright, se va quedando sin hueco en el equipo. Ahora es por su lesión, pero no ha acabado de tener un gran protagonismo salvo en algún partido concreto. Con el inminente regreso de Jaime será cuestión de valorar si conviene seguir con la relación por las dos partes. Contrato tiene hasta final de temporada, pero quedaría fuera a expensas de lesiones.