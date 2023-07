Alberto Díaz y Darío Brizuela, preseleccionados por Sergio Scariolo para el Mundial con España

Sergio Scariolo dio a conocer en Madrid la lista de 16 jugadores españoles que empezarán a preparar la participación en la Copa del Mundo de Filipinas, Indonesia y Japón, donde la selección defiende el título conseguido cuatro años antes en China. En ella están los jugadores del Unicaja Alberto Díaz y Darío Brizuela, campeones de Europa en septiembre pasado y que ganaron el crédito para estar presentes también en esta selección.

Ricky Rubio, Alberto Díaz, Jaime Fernández, Sergio Llull, Darío Brizuela, Álex Abrines, Alberto Abalde, Rudy Fernández, Joel Parra, Víctor Claver, Juancho Hernangómez, Santi Aldama, Usman Garuba, Jaime Pradilla, Willy Hernangómez y Sebas Saiz. Son los 16 nombres convocados por Sergio Scariolo que desde finales de julio empezará la preparación, que tendrá en Málaga, del 11 al 13 de agosto, un punto candente con el Torneo del Centenario de la FEB que reunirá en el Carpena a Eslovenia y Estados Unidos también. Habrá cuatro descartes sobre esta lista, en la que no están Jonathan Barreiro y Yankuba Sima, otros dos jugadores del Unicaja que podían haber entrado. No está sencillo entrar, aunque Díaz y Brizuela trabajarán para estar entre los elegidos. Junto a ellos, también Ángel Sánchez-Cañete, miembro del cuerpo técnico de Sergio Scariolo y también de Ibon Navarro. Y los malagueños Enri Salinas como preparador físico y el doctor Carlos Salas más Carlos Jiménez, ex jugador y ex director deportivo del club como Team Manager.

Doncic, con Eslovenia en Málaga

El seleccionador esloveno, Aleksander Sekulić, incluyó a 20 jugadores en la lista de candidatos de la selección nacional para estar en la Copa del Mundo, que se celebrará en Filipinas, Indonesia y Japón entre finales de agosto principios de septiembre. El capitán, Goran Dragić, tomó la decisión de poner fin a su carrera internacional y tampoco estará Edo Murić. Sí vuelven Jaka Blažič y Miha Lapornik tras estar ausentes por lesión en el Eurobásket y Gregor Hrovat volverá a vestir la camiseta eslovena. El único recién llegado es Aljaž Kunc. Sí está, de primeras, en la lista Luka Doncic. Y es que el aficionado mira de reojo porque Eslovenia participará en el Torneo Centenario de la FEB en Málaga 11 y 12 de agosto enfrentándose a España y Estados Unidos, respectivamente.

Aleksander Sekulić, seleccionador de la selección masculina de Eslovenia, declaró que "después de una temporada ajetreada en el club, a diferencia de los dos veranos anteriores, esta vez tenemos mucho más tiempo para descansar y recargar las pilas para el nuevo desafío que tenemos por delante. Por lo que sé, los jugadores también aprovecharán el descanso para prepararse para la acción de la selección nacional. Estoy seguro de que todos los jugadores invitados vendrán a los preparativos para la próxima Copa del Mundo extremadamente motivados y llenos de energía. Después de la retirada de Goran Dragić, desafortunadamente, el equipo nacional también estará sin el lesionado Edo Murić. Es por eso que nos decidimos por una lista un poco más larga de jugadores invitados con el deseo de encontrar un reemplazo adecuado. Nos esperan siete partidos preparatorios excepcionales, y creo que hemos preparado un programa de calidad con la plantilla, que llevaremos a cabo en las tradicionalmente excelentes condiciones de trabajo”.