Sergio Scariolo: "Me encanta la recuperación de la memoria histórica del Unicaja"

Sergio Scariolo está inmerso en la final de la Lega. Su equipo, la Virtus, forzó el séptimo partido en la final contra el Milan, que se jugará este viernes en Lombardía. El entrenador italiano afincado en Marbella tiene una agenda ocupadísima. Seleccionador nacional también, ha estado en la carrera para ser el entrenador jefe de los Raptors de Toronto (estuvo tres años allí antes como ayudante) y este fin de semana organiza el clinic de la Fundación Cesare Scariolo, el mejor que se puede ver en Europa, en el Pabellón Carlos Cabezas de Marbella, con un cartel espectacular: Zeljko Obradovic, Pablo Laso, Ibon Navarro y él mismo.

"Están Zeljko Obradovic, Pablo Laso, Ibon Navarro... Igual los hemos concentrado demasiado (risas), pero de repente dieron la disponibilidad los tres a la vez este año. Muy contento y más contentos los cientos de entrenadores que acudirán a sus ponencias. Está prácticamente a tope, ya no hay billetes", decía en una intervención en Ser Deportivo Málaga el entrenador italiano, que tendrá Marbella como hilo conductor de sus vacaciones aunque con algunos compromisos como el congreso de entrenadores de Euroliga en Turquía y la lista de convocados para el Mundial de Indonesia, Filipinas y Japón, que se disputará entre finales de agosto y comienzos de septiembre y en el que España comparece como vigente campeona. "Sí, va a haber seguro algún jugador del Unicaja, pero estamos pendientes de que los jugadores que se van tanteando den su disponibilidad y no tenemos contestaciones de todos. Ha acabado la competición hace muy poco. Tenemos que tener una visión global. Pero sí, seguramente habrá algún jugador del Unicaja. Tenemos que decidir si habrá 16 o 18 jugadores, quedan días para tomar esas decisiones", confirmaba el técnico de Brescia. Alberto Díaz y Darío Brizuela fueron campeones de Europa el verano pasado y también han tenido un buen ejercicio Jonathan Barreiro y Yankuba Sima. Dependiendo de la longitud de la lista y de la disponibilidad que ofrezcan primeras opciones pueden entrar alguno más. Pero el malagueño y el vasco tienen opciones de entrar por lo que demostraron en Berlín el año pasado. Sí estarán seguro Ángel Cañete, Enri Salinas y Carlos Salas como miembros del cuerpo técnico.

Confiesa Scariolo que el Unicaja es uno de los equipos de su alma y, desde la distancia, se ha alegrado por la temporada del club, en el que tiene buenos amigos dentro. De hecho, ha trabajado con Juanma Rodríguez, Ibon Navarro, Paco Aurioles y Ángel Sánchez-Cañete, éste miembro de su cuerpo técnico en la selección. "La temporada ha sido muy buena, desde luego. Siguiendo, admirando y alegrándome, si puedo decirlo en voz baja, porque debería ser equidistante y neutro como seleccionador. Pero son realidades que trascienden la pura admiración de una competición deportiva. Estoy muy contento con esa recuperada comunión con la afición, que lo merece todo. Más allá de la Copa del Rey y la presencia en las dos semifinales, que son logros importantes, lo más importante es que se puede respirar, tengo muchos amigos ahí y tengo el feedback, la confianza en que se pueda abrir un ciclo y tener una continuidad de presencia del equipo donde ya estuvo y se mantenga, ojalá, la próxima temporada".

Acerca de la gestión del club, Scariolo creía que todo se hacía con más sentido ahora. "Al final, me parece entender que Antonio [López Nieto] está haciendo lo que tiene que hacer un presidente. Delegar lo que es exclusivamente técnico a los expertos de esto, Juanma e Ibon, y dedicarse a las grandes decisiones y la estrategia del club. Me encanta esa recuperación de la memoria histórica del club que se había perdido. La recuperación de la prioridad de la comunión con la afición y la gente. Son cosas que valen mucho más que opinar si un alero tira mejor o peor de tres o penetra bien o mal. Eso son cosas que tienen que decidir los que saben mucho. Porque todo el mundo sabe un poquito. Para el rol de un presidente es un plus que ser un hombre de deporte, pero no tienes por qué ser un hombre de baloncesto y saber mucho".También era preguntado por la continuidad masiva del bloque cajista el mejor entrenador de la historia del club. "Señal de continuidad, hay un valor añadido cuando un núcleo encuentra una química y la mantiene. Muchas veces se piensa en cómo mejorar un puesto y se olvida que una mejora respecto a los demás, que irán cambiando, es continuar con un núcleo que funciona como bloque, que los jugadores están cómodos con sus roles. Es un plus de rendimiento para la temporada nueva, con respecto a otros equipos que, por deseo o necesidad, tendrán que cambiar mucho más", decía el italiano, que se refirió a otros temas.

Objetivo en el Mundial

"El objetivo siempre es el mismo. Competir y que nosotros y nuestros aficionados estemos orgullosos del esfuerzo, que demos un nivel compatiblemente con las limitaciones y el potencial, con una competencia que cada año es más dura. Nunca nos hemos puesto el objetivo del resultado, sino acabar con la sensación de que unos jugadores, un cuerpo técnico y una Federación exigentes de haberlo dado todo. La competición nos pondrá donde nos toque".

¿Ibaka o Mirotic?

"Hasta que no tomemos la decisión definitivo no vamos a hablar de nombres específicos".

Lorenzo Brown

"La temporada es muy dura, tras haber hecho este año la Euroliga, que no tiene nada que ver con las demás competiciones, uno se da cuenta de cómo llega el equipo al final. Estuvimos en finales de Copa, Supercopa y Liga, sin play off en Euroliga, y ya cumplimos 81 partidos oficiales. Puedo entender cómo llega un jugador con un peso muy importante de su equipo. Lorenzo tiene una capacidad de resistencia física tremenda. Recuerdo cómo llegó a la final del Eurobásket y el esfuerzo que hizo para sobreponerse a una condición física que no daba para más. Sé que si está en condiciones y el cuerpo le dice que sí, querrá estar. Si no, lo aceptaremos y entenderemos y pensaremos en otras opciones para seguir compitiendo. Ricky Rubio sí ha mnifestado su plena disponibilidad a estar, estoy contento de ello y tengo muchas ganas de estar con él".

Futuro

"Tengo un año de contrato, nos reuniremos pronto con el club porque habrá un reajuste muy importante a nivel presupuestario y veremos dónde estamos. Estoy contento en Bolonia, mi familia también, hemos alcanzado buenos resultados, cuando hubo la oportunidad de la NBA lo hablamos y estuvimos en tiempo real en contacto y con información directa. En el último metro no pudo ser la oportunidad. La realidad a día de hoy dice que sí seguiremos".

Torneo de Málaga

"Estaremos unos días antes y unos días después en Málaga, además de jugar contra Eslovenia y Estados Unidos".

Chus Mateo

"Ha hecho un gran trabajo y la victoria de la Euroliga en esa circunstancia complicada tiene mucho mérito. Es un amigo antes que un colega y estoy muy contento por él. Lo ha hecho muy bien".

Barcelona campeón

"Desde luego que ha sido merecido, los primeros y mejores de la liga regular. Han estado muy bien en esta final, han sabido reaccionar muy bien a la derrota en el segundo partido de la semifinal ante el Unicaja. Han sabido sobreponerse a una situación interna que podía ser explosiva si no era bien manejada. Chapeau, enhorabuena y campeones merecidos".