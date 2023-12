Alberto Díaz: "Ibon no tiene un plan, tiene muchos planes"

Alberto Díaz, capitán del Unicaja, estuvo en el programa PlayBasket de la Cadena Ser y habló sobre la situación del equipo, que disfruta y llama la atención del baloncesto español por su segundo lugar y por su recuperación de estatus.

"Es trabajo duro y constante, un buen equipo, un buen grupo y una gran dinámica y química. Se juntan muchas cosas y hay momentos en que todo se sale bien y es positivo. Eso sucede ahora", decía Alberto, que era cuestionado por cómo es trabajar con Ibon Navarro: "Tiene muchos planes, en cada partido hay varios. Se empieza por el A, si no el B y si no el C. Hay varias planificaciones que se van cambiando según marche el partido. El plan es la filosofía que tenemos. Ser duros y correr es la base. Hacer juego físico y rápido. Nos conviene y nos divierte a la afición".

"Desde que yo llego como jugador es el mejor momento, sí, está siendo temporada y media mágica. No sólo por la Copa, ya llenábamos antes de haberla ganado, aunque es ese título que te da ese extra. Conectamos con la afición, se ilusionaron y llevamos un año y medio que no recordaba desde la época dorada del Unicaja", admite Alberto Díaz, desde niño seguidor del club. Esa victoria en el WiZink Center tronó, admite Alberto: "Llevábamos muchos años sin ganar en casa del Madrid. Ha sido algo muy importante para el club y la gente, igual más externamente, para nosotros suma uno, aunque te da un valor anímico mayor. De cara a la afición fue muy importante esa victoria".

"No sólo por la racha. El año pasado nos ganamos el respeto perdido años atrás. Ya no éramos el equipo que daba la sorpresa. La gente nos esperaba, sabíamos que sería un partido duro. Ese factor sorpresa lo hemos perdido, pero es una muy buena señal. Es que eres un equipo muy duro, que luchas por cosas. Es buena porque te lo has ganado", señala sobre el cambio de estatus del club: "Se perdió la ilusión por luchar con los grandes. Tras una época dorada estábamos en tierra de nadie, la afición no tenía esa ilusión de molestar, de rascar algún título, como la Copa, que es muy especial por ser un fin de semana, ahora con la BCL... Hemos recuperado la ilusión de la gente de luchar por cosas, aunque sea muy complicado ganar un título. Competir cuando vamos 15-20 abajo cuando otros años nos dejábamos de ir, ahora no lo hacemos. Eso es muy importante".

Selección

"Muy complicado el Preolímpico. Personalmente sería una gran ilusión estar ahí por el nivel que hay. Es un grupo muy complicado, España siempre tiene la presión de ganar, ya sabemos cómo es Finlandia, casi nos saca de cuartos en el Eurobásket, Bahamas eliminó a Argentina con todas sus estrellas, Polonia lleva varios campeonatos buenos... Depende de ese momento. Por supuesto que como deportista los Juegos Olímpicos son el campeonato por excelencia. Sería un sueño participar, pero queda mucho camino y tiempo. Tenemos que ganárnoslo y estoy convencido de que el grupo, esté quien esté, lo va a dar todo".

Real Madrid

"No hubo nada, eran rumores de la prensa. Lo digo sinceramente. Nunca he recibido una llamada del Madrid que me quisiese. No sé lo que habría de verdad, pero nunca he tenido una oferta del Real Madrid. Al final no sé lo que tendrá de verdad o no, la prensa sabrá más que yo. Preguntas a tu agente, me dijo que no había nada. Lo pasé por alto. Venía del Eurobásket, de ganar la Copa del Rey, son momentos muy especiales, momentos en los que llegas a lo máximo. Después de la Copa se rumorean cosas, se tiene que agitar el avispero. En Málaga, como estamos en un momento tan bueno, lo estamos disfrutando con el grupo que tenemos, en ningún momento me puse nervioso porque estábamos disfrutando mucho".

Récord de partidos

"Son muchos partidos, son muchos años. Ahora se juegan menos partidos sin Euroliga. Berni y yo siempre bromeamos, a veces hay que vacilarle. Pero es una anécdota, pero lo importante es seguir bien, que respeten las lesiones, si llega algún récord sería un orgullo. Una persona de su club, de su ciudad y su gente. Sería consecuencia del trabajo bien hecho y el día a día".