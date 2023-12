El Unicaja es cada vez más camaleónico

En los últimos 14 partidos que ha disputado, el Unicaja ha ganado 13 y sólo ha perdido uno, el de Le Mans. Se habla mucho del reparto de roles de Ibon Navarro y de esa gestión que no es sencilla de jugadores que, en no pocos casos, tiene aún los mejores años de su carrera por delante y están en Málaga para crecer. En esos últimos 14 partidos, 12 jugadores del Unicaja han sido alguna vez el jugador más valorado del equipo, el particular MVP. Seguramente ni de manera planeada se podría conseguir cuadrar tal disparidad, es un caso muy difícil de encontrar por más que el baloncesto moderno tienda a más reparto de esfuerzos y protagonismo.

La secuencia es la siguiente, de delante hacia atrás. Kalinoski fue el más valorado (23 puntos) en la victora en Andorra. Alberto Díaz y Sima (18) compartieron el galardón oficioso ante el Falco Szombathely. Osetkowski, el hombre más en forma, un punto por encima a la hora de producir números, enlazó ante Manresa (31), Bilbao (15) y Le Mans (20). Kameron Taylor fue el mejor en guarismos (27) en la recordada victoria en Madrid. Melvin Ejim (18) impuso su poderío en Girona (18). Kendrick Perry y Barreiro (13) fueron los mejores ante el Peristeri. Osetkowski también tuvo protagonismo (21) ante el Obradoiro. Antes, Djedovic (24) y Kravish (19), ante Breogán y Le Mans, respectivamente. Tyson Carter lució en el triunfo en la pista del Baskonia (25), Will Thomas y Kravish (22) compartieron registro ante el Falco en el estreno de la BCL. Y Perry (26) lideró en el comienzo de la racha triunfadora ante el Joventut.

Es decir, todos los jugadores salvo Mario Saint-Supéry (fue simólica la presencia de Diop al comienzo de temporada como temporero) han tenido partidos con foco para brillar, aunque el joven canterano de 17 años ha ido aumentando minutaje conforme ha jugado. La valoración es indicativa, no es el Santo Grial. Pero es un buen indicio de cómo va ese reparto de protagonismo. Hay roles establecidos, pero es difícil prever para los rivales quién puede ser ejecutor. Sí existen patrones que se aplican, como intentar cortar el ritmo a Perry o tapar los indirectos para Kalinoski. El de Ohio sigue haciendo un ímprobo trabajo muy valorado por técnicos y compañeros aunque no anote. Ha estado más apagado ofensivamente, pero no ha dejado de tener su cuota de minutos. Está lanzando con un 45% en tiros de dos y un 32% en triples (el año pasado estuvo en 49% y 42%). En Andorra embelleció con puntos ese trabajo.

Y así con el resto de jugadores. Perry y Osetkowski son los dos únicos jugadores con doble dígito de valoración (12.6 y 12.1). Otros cinco (Carter, Djedovic, Alberto, Carter y Thomas) tiene más de ocho. Es simplemente ponerle números (hay otros muchos más avanzados que los obvios que manejan Ibon y su staff). Todo en un contexto en que el único jugador que está más de 20 minutos de media en pista es Dylan Osetkowski (21:08). Es una de las claves, quizá el acta fundacional, de este Unicaja de Ibon Navarro que va llenando el granero de victorias para momentos peores que vendrán durante la temporada. Mientras tanto, el plan fluye.