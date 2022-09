Alberto Díaz y Kendrick Perry, bases con buenas vibraciones desde el Eurobásket

En la configuración de la plantilla del Unicaja para esta temporada, desde fuera, hay algunas dudas en la posición de base. Serán disipadas o confirmadas con el transcurso de los partidos, una vez empiece la competición oficial. Pero las sensaciones que están llegando desde el Eurobásket están siendo bastante buenas. Son otros roles, otros equipos, otros entrenadores, otros compañeros. Extrapolar lo que se ha visto en Tíflis es un ejercicio en cierta manera de ficción. Pero también en la exposición de estos grandes eventos se miden ciertos parámetros de los jugadores, que se tienen o no. Y Alberto Díaz y Kendrick Perry están mostrando un nivel óptimo, cada uno en lo que demandan los entrenadores.

Los vídeos de Alberto Díaz propiciando la pérdida de Larkin metiendo una mano imposible y forzando la quinta falta de Sengun en una ayuda prodigiosa corren como la pólvora, con cientos de miles de reproducciones, a través de las redes sociales. Es la esencia del malagueño, al que parte del gran público está descubriendo en este evento. Cientos de partidos en ACB y Euroliga tiene a las espaldas, un MVP de la Eurocup, pero da idea de la exposición que tiene un evento con el Europeo, que rasga el velo algunas veces integrista del mundo de la canasta y se esparce para llegar a un sector mucho más amplio. El aficionado malagueño sabe de sobra quién es y qué simboliza Alberto Díaz. Pero refrendar que es élite continental defensiva en el Europeo de mayor nivel conocido es bueno.

Mientras, Perry está entre los 10 jugadores que más minutos jugó (más de 33 promedio, séptimo en la primera fase de todo el Eurobásket). Está teniendo las llaves de la selección montenegrina para tirar y crear. Promedia 13.2 puntos (59% en tiros de dos, 28% en triples y 100% en libres). Muy bueno el de dos, el de tres, asumiendo un gran volumen de más de seis tiros, no tanto. Además, 7.4 asistencias, 2.4 rebotes, 2.2 robos y, un gran dato, sólo 1.2 pérdidas por duelo teniendo en cuenta los muchos minutos que el balón está en sus manos. 17.4 puntos es su valoración. Es el segundo mejor pasador de la primera fase de todo el torneo, sólo por detrás de Dee Bost (8.4). Dar muchas asistencias no es sinónimo de dirigir bien, pero su ratio de 6.2 pases decisivos por cada balón extraviado es magnífico. Queda claro que, aunque cuando se le fichó no se sabía exactamente su rol al ser el primero, será de partida director de juego. Aunque las posiciones se han difuminado y se apunta más a dividir en las confecciones a generadores o finalizadores ofensivamente, los dos pueden convivir perfectamente en el mismo equipo.

Pese a su alto minutaje no está siendo un agujero negro atrás, se emplea, mete manos. Experimentó lo que tendrá en cada entrenamiento con Alberto Díaz el día del España-Montenegro. Verle sin la seguridad de tantos minutos, si incurre en la precipitación o mantiene de calma, es una de las cuestiones que habrá que ver cómo maneja en Málaga. En el club se le ve como un jugador que, por carácter, puede liderar.