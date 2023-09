Alberto Díaz, el Real Madrid y otras tentaciones

Circularon informaciones en los últimos tiempos con una posible salida de Alberto Díaz del Unicaja, forma parte de una negociación que ha sido larga, dimensionada a partir del pasado verano, tras el Eurobasket, caché del jugador que aumentó y un rendimiento magnífico el pasado curso con el Unicaja. El malagueño habló de esas posibles tentaciones en los últimos meses, vinculado insistentemente con el Real Madrid; algún mensaje ambiguo hace unos meses o un López Nieto que reconocía abiertamente que diferentes clubes de Euroliga habían tocado a la puerta de Los Guindos, no por Alberto en concreto, pero sí por una mayoría de activos. El capitán fue definitivo sobre si realmente pudo darse ese adiós. "De ninguna manera me vi fuera. Todo lo que se habló de mi salida o posible salida, han sido meros rumores. En ningún momento me ha llegado nada firme o que yo tuviera que plantearme para irme. Especulaciones y en ningún momento me he visto fuera. Tampoco tuve nada del Real Madrid, si ha habido algo o alguna pregunta, yo agradezco que haya mostrado interés, porque es un club impresionante, pero en ningún momento he tenido alguna oferta o alguna llamada de que me quisiera, algo contundente de que quisiera irme a ese equipo. En ningún momento he estado en el más mínimo pensamiento de verme fuera de Málaga".

"Como deportista, te llega a la mente buscar otros retos, pero como todo deportista. Una cosa es lo que piensas en algún momento, de probar cosas nuevas, y otra es la realidad. Pero siendo realista y lógico, en ningún momento ha habido nada siquiera que me llegara a inquietar para salir de Málaga. Si hubiese llegado alguna oferta para irme, sí que me lo plantearía; como no ha habido nada en ningún momento, tampoco tuve esa necesidad de buscar otro reto", seguía

"Nunca. Jamás. El Real Madrid no se ha dirigido a nosotros preguntando por Alberto", negaba con rotundidad López Nieto si el club blanco alguna vez planteó esa opción de manera directa. El presidente dejó caer que la nueva cláusula de Díaz será prohibitiva para cualquier transatlántico. "Son temas confidenciales, forma parte del contrato; no creo que ya nadie se atreva. Había un dinero antes, una cláusula que es conocida, ahora no creo que nadie se atreva. Tiene un contrato firmado por muchos años, las cláusulas valen más caras".