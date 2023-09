Alberto Díaz: "Es una situación que he meditado mucho"

Alberto Díaz estará en el Unicaja hasta 2028, acto de renovación en el Carpena diferente a las que se han ido sucediendo en los últimos meses, algo que ejemplifica la importancia de su figura en el club malagueño. "Es un día muy entrañable. Como presidente de la entidad, es una satisfacción muy grande anunciar que Alberto va a estar con nosotros cinco temporadas mas, hasta 2028. Un contrato muy importante. Presento la renovación porque va más allá de lo que es un jugador de baloncesto: Alberto Díaz es lo que representa nuestra filosofía, pasado, presente y futuro de nuestra institución, representa todos los valores. Ha conseguido trofeos importante para el club, y espero que antes de que su camiseta suba al cielo del Carpena, ayuda que los trofeos sigan aumentado. Es un orgullo que Alberto siga con nosotros, como club, propiedad, para el Banco, Fundación. Nunca se sabe lo que pueda pasar, pero la idea que es pueda acabar su carrera aquí", introducía López Nieto, que acompañó al malagueño junto a la Eurocup, la Copa del Rey de Badalona y algunas camisetas que han marcado su etapa en el club. "Parece que es una despedida", bromeaba Díaz instantes antes de arrancar ese acto.

"Para mí es un día muy bonito, la renovación de mi contrato en Málaga supone una gran alegría. Gracias a Antonio y Juanma por ponerlo fácil, que ha sido largo porque siempre con una buena predisposición, siempre estuvimos tranquilo y eso es un síntoma de lo bien que estoy. Agradecer el apoyo que me han dado, también al Unicaja Banco porque siempre lo han apoyado, su beneplácito para que esté cómodo. Un contrato como el mío no se ve, como jugador es una responsabilidad y un orgullo que cuenten tanto tiempo tiempo conmigo en un mundo que puede cambiar todo muy rápido. También a los trabajadores de la oficina, que no es fácil lidiara conmigo, a entrenadores, familia, compañeros, además de pedir pizzas en alguna invitación... En definitiva pertenecer a este grupo. Queda Alberto Díaz para rato." Un reseteo que ya llegó tras el paso por el Mundial y unos tiempos marcados. "Me siento muy bien, una temporada que es ilusionante, una afición que ha respondido tremendamente bien. Tengo muchísimas ganas, pese a que no hemos estado el tiempo que nos gustaría. Parece que se ha dilatado pero realmente no ha sido así, hemos hablado cuando tocaba, lo hemos dado por hecho y fácil que por eso se ha dilatado. Nunca hubo un pero por parte del club, tampoco por mi parte. Siento un orgullo y una alegría inmensa, por mi parte y mi familia. Esto es compartido porque significa mucho para mi entorno. Teníamos tanta tranquilidad, buscábamos un buen momento para dar la cara y hablar tranquilamente, como nada se podía torcer, optamos por hacerlo ahora".

Un contrato eterno, inusual. "No me lo esperaba, lo soñaba pero no lo esperaba. Es muy emocionante. Estas vinculaciones no se ven prácticamente en el deporte, significa que apuestan por mí, lo que confían y no se puede rechazar, poco más se puede pedir. Ya soy un veterano en la plantilla, es una decisión importante: acabar mi carrera en el club y le das más vueltas. Pero ha sido sencillo. El Unicaja a todos los niveles ha hecho todo para que estuviese cómodo, ellos siempre tienen un gran trato conmigo. Es un contrato largo, uno lo tiene que poner en perspectiva. Es una situación que he meditado mucho, pero tenía claro que quería estar aquí los próximos cinco años. No te esperas tener ese contrato vitalicio. He seguido la generación de Berni y Cabezas, ellos siempre han sido los referentes en Málaga, ahora puedo conseguir el cerrar mi etapa en el club. Uno sueña con estar a esa altura. Es algo maravilloso estar en ese nivel, es algo que quiero transmitir a los jóvenes, que con trabajo e ilusión todo se puede conseguir".

"Es muy complicado superar todos los registros. Esta mañana he recibido un mensaje de Berni, él ha jugado más partidos de temporada regular por la Euroliga. No lo tengo en mente. Eso queda como pique interno, algo secundario", y un vínculo que seguirá tras su retirada. "El futuro nunca se sabe, llegará. El club siempre ha hecho todo para que estuviese cómodo aquí, pero el pensar más allá es algo alejado. Intentaré aprovechar estos cinco años al máximo y ya valoraré lo que surja. El que me digan estas cosas es un orgullo".

Díaz confirmó que estará en el Costa del Sol y un listón que se mantiene. "Ha sido muy fácil venir de nuevo. Todo está igual, salvo Kameron, que es una persona maravillosa e increíble. Vengo con las pilas cargadas, está claro que igualar lo del año pasado será difícil, pero que el objetivo sea el mismo: llenar el Carpena como si fuese el último. Veo al equipo bien, tanto Kendrick como yo tenemos que ir cogiendo los sistemas, cosas, pero que van a ser partidos de alto nivel; nos van a exigir al máximo. Serán buenas pruebas e iremos a por todas".