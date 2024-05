Como lo hiciera Nihad Djedovic en esa rueda de prensa especial previa al play off, Alberto Díaz también refrenda esa aspiración de ganar la ACB, más que un simple anhelo, porque el Unicaja ha dado muestras que puede optar a todo. Reflexiones interesantes del capitán en una entrevista para El País, donde habla de las aspiraciones malagueñas y esa resaca del primer puesto en Liga Regular, que hay que hacer válido desde ya ante BAXI Manresa. "Esta primera posición muestra que hay vida más allá de Madrid y Barcelona. Esta Liga es muy bonita, está todo muy igualado. Este año se ha demostrado que hay muchos equipos en los puestos de arriba. Ahora estamos arriba nosotros. Hay que disfrutarlo, saborearlo, estamos muy orgullosos, pero esto no se acaba en la Liga, no queremos quedarnos ahí, queremos más. Hemos levantado la voz contra ese dominio de Madrid y Barça de los últimos años. Cuando se hizo este proyecto a medio plazo nuestra idea era devolver la ilusión a la gente y estar compitiendo contra los grandes, estar en la pelea de los equipos que incomodan", afirma Alberto Díaz.

"Soñamos con ganar la ACB. Nos hemos preparado para este momento. Este equipo es ambicioso, tiene mucha hambre y no se conforma con otra cosa que no sea ganar. Es muy complicado porque luchamos contra transatlánticos", añade el base malagueño, echándola al suelo porque hay que contextualizar. Pero la oportunidad es innegable, al igual que la efectividad en el baloncesto de este Unicaja. "Es un estilo alegre. Baloncesto a campo abierto, defensa dura y agresiva, y a correr. Esas son nuestras principales armas. Defendemos fuerte y jugamos rápido y con alegría. Ofensivamente tenemos más posesiones que la mayoría de equipos y eso refuerza nuestra filosofía. Para atacar bien hay que defender mejor. Todos los equipos que tienen un buen ataque tienen detrás una base sólida. Cuando no tienes súper estrellas defensivas, has de ser un conjunto muy coral. Cuando mejor nos sentimos defensivamente es cuando mejor atacamos", analizaba.

También se le preguntaba a Alberto Díaz por una vuelta a la Euroliga. "El club se planteó una nueva hoja de ruta y lo ha hecho de la mejor manera posible. Cierto que todo el mundo piensa en la Euroliga, pero ese puesto no está asegurado. Hipotecarse un año para estar en la Euroliga y comprometer la Liga para el año que viene no estar… Ahora tenemos calma, pensamos en un proyecto a largo plazo para poder competir. El club ha acertado. Claro que como jugador a mí me gustaría jugar al mayor nivel posible, en las mejores competiciones. La BCL ha dado un subidón. Yo estoy bien, a gusto, cómodo. Estoy contento con mi trayectoria. Todo no se puede tener".