Alberto Díaz: "Vamos a intentar acabar líderes, el equipo está convencido"

Alberto Díaz hablaba en la previa del Unicaja-UCAM Murcia (domingo a las 18:30 horas), próximo reto de los malagueños en una trayectoria que no da lugar a respirar. "El calendario es muy apretado. No nos permite celebrar mucho. Pero es lo que hay. Estamos muy bien y muy contentos, ahora viene una jornada muy complicada con el UCAM Murcia y el equipo está preparado para darlo todo. Nos vemos las caras con ellos más a menudo, somos viejos conocidos durante toda la temporada porque nos hemos enfrentado durante todo el año", afirmaba, con un Ibon Navarro aún afónico después de la tralla de los últimos días, indispuesto para sentarse frente a los medios de comunicación. "Es cierto que son un equipo duro, que vamos a sufrir, un ritmo muy alto físicamente y mentalmente. Hay que estar preparado. Tenemos una filosofía muy parecida, de defender duro, ser muy intensos, con un juego abierto y rápido. Y creo que tenemos que estar preparados para una batalla contra ellos", continuaba hablando Díaz del UCAM, que llega a Málaga como cuarto clasificado y después de ganar al Casademont Zaragoza por 82-77.

Aún asimilado la derrota en Tenerife. "Estamos jodidos. Tuvimos esa última posesión para ganar y no se pudo dar. Pero el equipo está bien, con ganas de sumar una nueva victoria, más en el Carpena, y de seguir en la pelea por el liderato". Precisamente de ese mano a mano con el Madrid en estas tres jornadas, ganar todo y esperar un tropiezo blanco. "Nosotros lo vamos a intentar. El equipo está convencido, tiene ganas, quiere seguir peleando. No sé si lo conseguiremos porque no depende solo de nosotros, pero el equipo quiere ganar estos tres partidos que quedan hasta final de temporada y quiere hacerlo lo mejor posible.

"No sé si se ha quitado presión. Ganar la BCL era un objetivo que teníamos claro después del año pasado, y lo hemos cumplido. Hemos trabajado mucho para conseguirlo y ahora tenemos esa satisfacción, es cierto que ese punto de presión tras ganar la BCL no lo tenemos. Es una sensación parecida a la del año pasado. En ambas temporadas teníamos un equipo bastante parecido, que pelea por todo y creo que ahora lo estamos viviendo de una manera similar. El equipo está con ganas, quiere acabar bien la temporada, sabemos que hay equipo para competir al máximo y esa es la mentalidad ahora y la que tuvimos en aquel momento", decía Alberto si el equipo ahora puede soltarse después de asegurar un título esta temporada.

Día señalado ante el UCAM porque se alzará la sexta bandera en el Carpena. "Es cierto que es un partido emocionalmente muy bonito, por lo que se ha conseguido, dárselo a la afición, ese recibimiento. Pero el equipo está concentrado en el partido, y el ánimo de esa celebración en el Carpena creo que nos va a ayudar mucho para ganar. Agradecer a la gente por el esfuerzo y el ánimo. Lo notamos muchísimo. No solo en el pabellón, con el Carpena que lo tenemos lleno siempre, también por redes sociales y todos los mensajes que nos llegan a diario. Que la gente pueda venir y poder regalarles una victoria.