Clasificación ACB: El calendario que le queda a Real Madrid y Unicaja

El Unicaja se dejó en Tenerife el liderato de la ACB, de nuevo en manos del Real Madrid, que recupera la iniciativa a tres jornadas del final. Había trascendencia en ese partido de La Laguna. Ahora el margen de error es nulo para el Unicaja, exigido a hacer pleno de victorias y esperar un tropiezo del líder de la Euroliga, arrollador y máximo favorito a revalidar el título de campeón continental, ya en la Final Four. O siempre sumar una victoria más que el equipo de Chus Mateo en estos diez días. El peor de los escenarios para el Unicaja es ser segundo, plaza que ya es matemática, y que dimensiona la trayectoria a estas alturas. Esa fuga Real Madrid-Unicaja es lo mejor que ha experimentado una ACB extremadamente competitiva, colocados para no cruzarse en play off hasta una hipotética final. No es el objetivo ser líder, tampoco segundo. Pero ya que se está ahí, quemar todas las naves. Difícil porque no hay espacio para enmendar la derrota en el Santiago Martín, y tampoco da visos el Real Madrid de ceder. Le podía distraer un play off largo con el Baskonia en Euroliga, pero no ha sido el caso.

Aparentemente, el calendario del Unicaja es sustancialmente más duro que el de los blancos, aunque es una fase de temporada extraña, de resultados caprichosos y algunos inexplicables. El primero para los malagueños es recibir al UCAM Murcia este domingo en el Carpena (18:30 horas). Durísimo. De los rivales más incómodos tras la maratón de los últimos días y un viaje desde Tenerife de por medio. Aumenta la exigencia porque el próximo 9 de mayo, jueves de la próxima semana, se visita al Palau Blaugrana (21:00 horas), con un Barça que se estará jugando ser cabeza de serie junto con Lenovo Tenerife, UCAM Murcia o Gran Canaria. Mucho más accesible recibir a un Zunder Palencia ya descendido el 12 de mayo (18:30 horas). Ya insistía Ibon Navarro que alguna derrota caería en este último sprint.

Mientras, el Real Madrid se mide al Covirán Granada en el WiZink este domingo (12:30 horas). Horas antes de jugar el Unicaja, por lo que puede trasladar esa ligera presión. Sí se mirará con atención desde Málaga el Valencia Basket-Real Madrid del 10 de mayo (21:00 horas). Será ese día. El Madrid ya sabrá qué ha hecho el Unicaja en el Palau. Si los cajistas no ceden, tendrán que esperar un favor de los taronjas en La Fonteta, jugándose puesto de play off en esas últimas plazas. Ahora mismo habría un Unicaja-Valencia Basket, pero la competición está muy volátil. La última jornada para el equipo de Mateo, recibir al Baskonia, que debería estar agotando opciones de play off también. Ahora mismo, Real Madrid líder (26-5) y el Unicaja aguarda (25-6) con el average favorable a los malagueños. Preciosa pelea hasta el final.