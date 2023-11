Alberto Díaz: "Todo el mundo sabe lo duros que somos, ya no somos el Unicaja revelación"

Alberto Díaz estuvo presente en el programa Zona Verde de 101TV y habló en profundidad sobre muchos aspectos distintos. En su plena madurez como jugador de baloncesto, campeón del Eurobásket y de la Copa del Rey en el último año, el base renovó hasta 2028 con la camiseta verde y su número 9 estará colgado del techo del Carpena en el futuro.

"Ha sido una ola en el último año muy bonita, que ha sido maravillosa. Al final todo bajará, llega a su normalidad, y es cierto que está todo más calmado. Lo he disfrutado mucho", admite Alberto Díaz: "Siempre he tenido en Málaga un escaparate muy alto, la gente me conoce, pero siempre me he considerado una persona de a pie, muy normal. Después del Eurobasket, la Copa del Rey, el aparecer en programas a nivel nacional, ya eres mucho más reconocible en todo el país; y sí que es verdad que en algunos momentos me he sentido algo que no siempre se siente. Tengo que dar las gracias a Rosa (jefa de prensa del Unicaja), que es la que me ha hecho de secretaria (risas) por la avalancha de medios de comunicación que querían entrevista, hacer actos. Pero es cierto que hay momentos que quieres desconectar, sin que nadie te diga nada, pero al final es la consecuencia de algo muy bonito, maravilloso, todo eso ha sido para algo bueno. Vas aprendiendo a desconectar. Cuando eres joven, no desconectas del todo. Pero una vez que vas cumpliendo temporadas, vas aislándote un poco más. Aprovechar esos días o tardes libres para no pensar en baloncesto y hacer otras cosas".

"Con ilusión y ganas, por supuesto", señalaba sobre cómo afronta el futuro: "Es verdad que ahora las temporadas son más largas, con más partidos, ventanas, hay muchos cambios. La ACB cada vez es más atlética, más demanda física... Es muy complicado cumplir tantos partidos durante tantos años sin perderse ninguno. ¿El récord de partidos? Es una ilusión, lo intentaré, al menos que Berni se pueda poner nervioso (risas); es anécdota, lo importante es el día a día e ir partido a partido. Si en estas temporadas podemos hacer play off de ACB y llegar lejos en BCL, creo que andaré cerca".

"Nosotros no nos hemos puesto nerviosos", razonaba Alberto sobre el comienzo de temporada y esas tres derrotas seguidos: "Sí es cierto que en el ambiente, fuera, se ha dado mucha bola a un mal momento, pero nosotros sabíamos que teníamos que seguir el camino marcado, que las victorias llegarían tarde o temprano, y ahora estamos en una racha positiva que esperamos alargar. Sabemos que esto es largo, por lo que no nos pondremos nerviosos si se vuelve a dar una racha negativa. Como persona de Málaga, jugador malagueño, sí me llega algo de lo que se comenta fuera, pero no es algo que me afecte, tampoco al vestuario. Tenemos un grupo muy bueno, sano, que nos ayudamos mucho; con mucho extranjero, que no le llega tanto como a un nacional. No creo que eso afecte al vestuario cuando haya algún movimiento fuera".

"No suelo escuchar las ruedas de prensa de Ibon, ni leer prensa, artículos. Suelo desconectar de eso. Pero somos profesionales y sabemos cuando algo no va bien, pasa algo dentro del vestuario o la pista. Con el Le Mans no fue un buen partido, sabemos lo que nos exige el entrenador", apuntaba sobre esa reacción de Ibon tras la victoria ante los franceses: "Es culpa de todos. Nunca se pone un culpable o un héroe por un partido. Cuando Ibon aparece, ya sabemos por dónde van los tiros. Tenemos un grupo sabio. Cuando ves el tipo de partido, sabes que no se ha hecho bien el trabajo, que al día siguiente toca el mono de trabajo y seguir mejorando".

"En pretemporada, a pesar de conocernos todos, no hemos trabajado juntos. También hay que decir que no contamos con el factor sorpresa del año pasado, todo el mundo sabe lo duros que somos, el cómo competimos y ya no somos un Unicaja revelación; los rivales saben que tienen que dar todo para ganarnos", contextualiza el capitán cajista sobre las dificultades de esta temporada: "El nivel de la Liga sube en cada partido. Se nota cuándo los rivales te tienen respeto, también cuándo afrontas los partidos con cierta seguridad porque el equipo está bien, sabes que el equipo va a luchar al final; y cuando no estás tan bien, pueden entrar dudas, no estás tan seguro en los momentos difíciles, tiembla la muñeca. Tanto dentro como fuera se percibe. Ahora nos sentimos fuertes. ¿Los arbitrajes? Es un debate para fuera. Siempre intentan seguir una línea, que nos puede favorecer más o menos, por los contactos, pero no creo que te piten más o menos por el respeto, sino porque ven un tipo de partido más o menos duro y ahí se marca el nivel. El respeto siempre es el mismo".

"Ya llevo muchos años. Se intenta ver la parte positiva a eso, que ya tienes mucho bagaje, pero cuando echas la vista atrás ya te califican como veterano. Es un proceso que hay que asimilar. Luego ves que llega Mario, que es un niño, y ves cómo corre y salta, que tiene una energía que tu tenías hace no mucho, pero es algo bueno, el ir madurando y creciendo. Me gustaría estar más años de los que tengo firmado (2028)", razonaba sobre su momento vital y deportivo Díaz: "En el deporte nunca se sabe. Es cierto que para mí extender mi carrera al máximo posible es lo que deseo, porque amo el baloncesto, me gusta, y ahora estamos en ese proceso de cuidar muy bien la alimentación, descanso, cargas, para poder extender mi carrera lo máximo. Cuando vas cumpliendo años, vas cambiando tu mentalidad, tu manera de cuidarte; sí es cierto que cada año que pasa los deportistas solemos cuidarnos un poco más. Cuando empiezas, que tienes mucha energía y ganas, luchas, sigues comiéndote el mundo cuando sea; vas avanzando y te das cuenta que tienes lesiones, que recuperas un poco peor que el día anterior. Vas intentando mejorar al no tener ya 18 años. Tengo un proceso antes y después de los partidos (meter las piernas en agua con hielo y ejercicios con Marcos Cerveró). Ahora tengo más rutinas, tratamientos que me hago, ese es el proceso para extender mi carrera un poco más".

"Ahora me encuentro muy bien. Sin ningún problema. El tobillo ya está olvidado del año pasado. Ese tema fue complicado, el tratar de adelantar plazos para estar en la Final Four. Ahora, viéndolo desde otra perspectiva, creo que apuré demasiado, pero jugar esa Final Four en Málaga era algo que quería y deseaba", reconocía Alberto: "Ha sido un proceso duro para estar al 100%. Cuando tuve el problema de la rodilla, antes del Mundial, ya estaba recuperado. Estuve todo el verano, con Marcos y el club, trabajando y cuidando el tobillo, preparándome. Llego a la selección y tengo ese gesto feo en la preparación, que gracias a Dios no fue nada, así que bien. Fue un susto bastante grande, sobre todo hasta que me hicieron las pruebas y ver que todo estuviese bien; fueron días de incertidumbre, dudas, pero por suerte todo salió bien, contento por cómo respondió mi cuerpo".

Habló de otros temas Alberto

Balón BCL

"Nosotros notamos el balón de la BCL algo diferente; es más grande que el de ACB, menos pesado. Es cierto que visualmente puede parecer igual, pero nosotros que llevamos mucha tralla, que ya hemos cogido muchos balones, sí que notamos un pelín de diferencia. Tenía un compañero (Andy Panko) que decía que da igual la pelota, la cuestión es uno mismo y no es un factor determinante. El tener acierto en el tiro son estados de ánimo, de repente encuentras ese flow, esa fluidez en el tiro que notas que entra todo, es una cuestión de estado de ánimo".

Pepe Pozas

"Ahora hablamos mucho, de siempre. Me alegro mucho por él porque ha tomado la decisión que él veía mejor para su futuro, pero es cierto que lo voy a echar de menos en la cancha. Tenemos una gran amistad, como todo el mundo sabe, y lo quiero mucho. Estoy contento por él. Es una persona que esté donde esté y haga lo que haga lo hará bien, pero su forma de ser y carácter. Es una persona maravillosa, nos alegramos de que esté contento, aunque lo echaremos de menos en la pista. Le deseo lo mejor del mundo. Ahora sólo estamos Rubén Guerrero, Mario y yo en ACB pero llegarán más. En Campeonato de Europa, donde se ve la proyección de jugadores, se ve. Llegará tarde o temprano. Se apuesta por la cantera, hemos incrementado el nivel del primer equipo masculino y femenino y es cuestión de tiempo que salga de factoría de Málaga".

Año 2023

"Ha sido un año de ensueño, como una película, que he disfrutado mucho, como malagueño sobre todo. He tenido la oportunidad de hacerlo con mi gente. Maravilloso. Un terremoto de verano, sin apenas descanso, pero es el precio que hay que pagar por estar en grandes citas como Eurobasket, Mundial y demás, que lo hago encantado. Ha sido un año que no se va a volver a repetir, lo tengo en el cuaderno con mucho recuerdo. Es cierto que la Copa fue de los mejores momentos. Eso ha impulsado a Málaga, a la ilusión de los aficionados, que ya estaban de antes, todo hay que decirlo. Pero eso le da un toque mágico a la Copa, que cualquiera puede ganar a un partido, y fue volver a estar con los grandes, ganar a los grandes, y es algo que como aficionado del Unicaja se echaba de menos".

Reconocimiento

"He visto que ha habido un aumento de camisetas con mi nombre. Me he encontrado muy arropado, que la gente se ha volcado, siempre lo ha hecho, pero ha sido todo más grande a partir de esas dos competiciones (Eurobasket y Copa), una dimensión enorme. Muy agradecido por ver que los aficionados tienen un malagueño en su espalda. He tenido que comprar muchas camisetas, me he dejado un gran salario (risas). Era una camiseta especial, mágica, para tenerla enmarcada en casa. Guardo las equipaciones de cada temporada, de todas las competiciones. Es complicado hacer hueco ya".

Renovación

"Ha sido un momento en el que estaba en la ola, que se han alimentado exteriormente todos esos bulos. Realmente no ha sido para tanto. En mi renovación lo expliqué. Nosotros estábamos de acuerdo y sabíamos que queríamos estar juntos. Era una cuestión de tiempo, por lo que ninguna de las partes nos dimos prisa porque sabíamos que íbamos a llegar a un acuerdo; y además es que no he tenido una oferta como para decir al Unicaja 'oye, tengo esto', entonces ha sido todo mucho sencillo. La renovación se ha hecho cuando tocaba. El resto ha sido ruido. Claro que mucha gente, amigos míos, me preguntaban por el tema, si me iba o me quedaba, viendo cómo están las redes sociales en la actualidad. Es imposible no enterarse de las noticias, entre Twitter, WhatsApp y demás. Uno se entera de todo, pero quien sabe la verdad está tranquilo. Es humo. Como nunca he tenido una oferta, no me he llegado a plantear el hecho de dar un salto o salir. Que mucha gente te dice 'oye, puedes subir un escalón', claro, es cierto que el jugador siempre busca otros retos, más difíciles, estar con los mejores, pero hasta que no llegase una oferta, no me iba a hacer falsas ilusiones cuando la realidad es que nadie me ha buscado, y además que estaba contento aquí".

Pregón, premios, pabellón...

"Como malagueño no se puede aspirar a más. Tener un pabellón a tu nombre, en Alhaurín de la Torre, que es un sitio que me encanta vivir y estoy magníficamente; la Medalla de Oro de Málaga, que es la distinción más honorable que te pueden dar, además de las personalidades que me la dieron, que para mí es un valor extra. Y el pregón, que es la anécdota más graciosa. Uno sabe más o menos lo que tiene que decir en los eventos, pero el pregón es más imaginación, de contar anécdotas, algo muy tuyo. Estaba el hándicap de que estaba con la selección, que no sabía si me iban a cuadras las fechas para hacerlo; prepararlo, que no estaba tan bien como me hubiese gustado porque tenía entrenamientos, una serie de eventos ahí. Pero lo defendí, lo hice con la mejor intención e ilusión del mundo, y eso ya queda ahí como una anécdota que no olvidaré. Puede ser lo más complicado que he vivido, a nivel de tensión y nervios. El estar delante de una cámara, estamos en nuestro ámbito, la zona de confort que controlamos, pero cuando vas a hacer un pregón, en tu ciudad, tu feria, con lo que significa para un malagueño, hablando de tu vida, tu gente, en un escenario tan grande, tantas miradas; todo eso son palabras mayores. Fueron momentos tensos, pero a la vez ilusionantes".

Ataque en zona

"Cuando nos encontramos bien en defensa y correr sin que nos hagan jugar lentos nos sentimos más cómodos. Nuestra arma y seña de identidad es correr, jugar alegre a través de la defensas. Si nos cortan el ritmo no podemos jugar en altas posesiones, pero sí sacamos buenos tiros. Si metes te cambian la zona. Los equipos apuestan a que tiremos de tres y que fallemos. Pero hemos evolucionado bastante con las zonas, este equipo sigue mejorando. Pero con Tyler o con Tyson podemos romper cualquier zona si están enchufados".

El tiro

"Sigo trabajando el tiro como siempre. Normalmente, al acabar el entreno voy con Ángel Cañete y cumplo una serie de retos que me pone. A veces tardo más y otras menos. Empecé con la máquina que trajeron, que está muy bien pero tiene el hándicap de que sólo pueden tirar uno o dos jugadores y cuando terminamos la mayoría tenemos tiro. No puedes inutilizar una canasta para que tiren dos en una y 11 en otra. La máquina es ideal para trabajar en verano o para la gente de formación. Casi todo el mundo tiene máquina de tiro y es una evolución. Te pones a tirar series y puedes tirar 200 o 300 con porcentaje, pero no me pongo un récord ni me fijo en esos números. Nos guiamos más por sensaciones que por el volumen de tiros".

Estadística avanzada

"Es cierto que a nivel élite se manejan muchas estadísticas y si intentas pillar a un entrenador no puedes. Él tiene combinaciones que el periodista o aficionado de calle no tiene. El deporte se sabe tanto, tantos números... Es complicado pillar a un entrenador".

Clasificación

"La ACB es más complicada cada año, el nivel sube, la calidad de los jugadores aumenta en todos los equipos y esto es lo que nos espera. Una Liga así es muy bonita, no tiene tantas diferencias, me gusta que es una liga muy competida y sobre todo si estamos ahí arriba. Cada año hay gente más atlética y pisar la zona se pone caro".

Camisetas

"Desde hace años tengo camisetas colgadas en el sótano de mi casa y Pepe Pozas es de las primeras colgadas que tuve firmada por él. Desde hace unos años los bases referentes para mí le pedí algunas camisetas dedicadas. Marcelinho, Raúl López y Carlos Cabezas. Estoy en la búsqueda de alguna de Nacho Rodríguez también y ahora buscando con Darío. Tengo un vínculo importante a nivel humano con ellos".

Mario Saint-Supéry

"Siempre que he hablado públicamente de Mario siempre he dicho que hay que dejarlo, que es un niño todavía. Tiene que quemar sus etapas, dejarlo trabajar y jugar y ya está. El baloncesto lo pondrá en su sitio. Es un jugador de un talento brutal, que cuando sale a pista sale sin miedo, con una caradura impropia de un niño de su edad. Él puede llegar donde quiera por el talento y las cualidades que tiene, pero siempre hay que quitarle presión, sobre todo la prensa. Desde la época que salió Ricky Rubio parece que todos los niños tienen que ser precoces y con 18 años o estás en la élite o nada. Y no, cada jugador tiene un proceso. Mario es un adelantado a su generación pero hay que tener tranquilidad, su momento está llegando. Es uno más y está jugando y jugará donde quiere llegar. Físicamente es un portento, pero sigue evolucionando, tiene 17 años. No es fácil, muchos jugadores han vivido esa situación. Estar en el primer equipo y bajar al EBA con otro tipo de juego, los focos en ti... Lo normal no es así. Te cuesta este tipo de partidos y él no, lo resuelve con facilidad. Tiene duende y entre todos intentamos que siga siendo un niño y haga lo que tiene que hacer con su edad y siga mejorando".

Rafa Santos

"Podría haber estado más encima, pero he intentado estar en contacto con él, ver cómo iba la recuperación. No se ha rendido y ha sido un ejemplo para todos nosotros"