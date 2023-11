La otra cara de Will Thomas

Will Thomas sigue rompiendo barreras en su segunda etapa con el Unicaja y ya van 200 partidos con la camiseta del conjunto de la Costa del Sol. Algo que solo consiguen unos pocos jugadores que se acaban convirtiendo en íconos del club por la longevidad y por su carrera en este duelo.

El estadounidense se mostró orgulloso por el hito: "Me hace sentir muy bien por ser capaz de haber jugado 200 partidos con un mismo club y encima uno de los históricos con lo difícil que es para un extranjero". Además, quiso hablar sobre las diferencias en sus dos pasos por la entidad malagueña: "Pasar de jugar Euroliga, la mayor competición europea de clubes, a la Basketball Champions League es el mayor cambio y luchar por mantener el estatus del club, competir por ganar, el trato con los jugadores e intentar que tengamos a la ciudad detrás de nosotros es algo muy bueno".

Tras esto, habló sobre su paso a jugar en Europa: "Tenía un entrenador asistente en mi universidad que jugó aquí durante 13 años y, en mi temporada senior, me explicó cómo funcionaban las cosas aquí, porque ya se sabía que no iba a llegar a la NBA mediante el Draft, así que me centré en jugar en el viejo continente y tratar de adaptarme a la lengua y cultura de cada país". También hizo lo propio sobre la Liga Endesa: "Es una oportunidad de jugar a un gran nivel de exigencia. Es la mejor liga doméstica en Europa con mucha diferencia. Jugar una gran competición cada semana es lo que muestra realmente tu nivel como jugador y si continúas mejorando, puedes mantenerte en ese nivel".

No dejó pasar su oportunidad de explicar su regreso a casa: "Estaba interesado. Quería ver si llegaba alguna oferta de Euroliga tras acabar la temporada, pero Unicaja llegó pronto muy agresivo y decididos en que volviera. Solo conociendo el equipo y la ciudad. Solo pensaba en regresar. Este es un gran lugar para vivir y me dejaron claro que querían cambiar las cosas, porque el conjunto venía de temporadas perdedoras antes de la campaña pasada y yo quería formar parte de eso".

El interior desveló cómo se ve el grupo desde dentro: "Tenemos un grupo especial de chicos, creo que todos quieren ganar, divertirse jugando al baloncesto y buen rollo en el vestuario. Cada uno tiene su propia personalidad, pero todos conectamos muy rápido y nos ha ido muy bien". Amplió sobre la pasada campaña: "Llegamos con la idea de jugar todos juntos sin ser egoístas y confiando en el sistema que Ibon tenía para nosotros y todos aceptamos nuestros roles. No nos llevó mucho tiempo unirnos y cuando nos pusimos en marcha, no nos costó empezar a ganar, aunque algunos fueron fáciles y otros no tanto. Fuimos capaces de ganar la Copa del Rey, porque podía pasar cualquier cosa en un torneo de eliminación directa a un partido y seguimos el plan. Los chicos entraron en ritmo y pudimos conseguir ese título. En BCL, nos tenían como uno de los mejores equipos, pero aun así teníamos que salir ahí fuera y jugar los partidos y ganarlos y fuimos capaces de llegar hasta la final four. Y luego, en los playoffs de la ACB ya jugamos contra Tenerife muchas veces, así que sabíamos lo que teníamos que hacer para ganarles. Entonces, nuestra confianza era muy alta y nos hizo ser capaces de barrerlos. Y luego contra el FC Barcelona, fuimos el único equipo que les venció en los playoffs de la Liga Endesa. Jugamos con todo contra ellos, pero no fuimos capaces de pasar de ronda".

Will reveló su preparación para esta temporada: "No hubo mucho tiempo de vacaciones y pasé unas semanas en Mónaco para poder descansar. Cuando empecé a trabajar, hacía deporte tres veces a la semana, solo comía una vez al día e hice mucho cardio. Hice esto durante seis semanas y, como consecuencia, pude perder cuatro o cinco kilos. Y he vuelto más en forma".