Alberto Díaz, el enigma para Barcelona

El Unicaja empieza a preparar hoy la serie ante el Barça. Regresa el equipo al trabajo después de un ligero respiro, necesario por cómo ha sido de duro el play off con Lenovo Tenerife, más en la cabeza que en las piernas. En unas condiciones plenas, como se pudo demostrar ante los aurinegros, donde se dieron ambas exhibiciones de mucho nivel; todo ese delirio sin Alberto Díaz, la única nota negativa en las últimas semanas, pero poco a poco saliendo de ese túnel de lesiones. Los problemas en el tobillo derivaron a una microrrotura en el gemelo, sanándose con el paso de los días, pero Ibon Navarro no arriesgará lo más mínimo frente al Barcelona. Es la gran incógnita en la vuelta al curro, si el base malagueño va a ser un activo en el Palau el próximo miércoles, día de dar el 200%. Es una coyuntura difícil de manejar por el peso que tiene Díaz, pero el ver cómo lo ha paliado el conjunto malagueño, hace que sea más compleja su reincorporación. Bendito problema.

Tendrá que completar algún entrenamiento de calidad en los próximos días, hasta ahora todo progresivo y con poca carga. Sí que existe ese cierto optimismo en el Unicaja para ver el regreso pronto, pero el miedo a una posible recaída o contratiempo está presente. Con Barreiro se siguió esa línea, ya estaba en condiciones en La Laguna, finalmente se optó por dar unos días más, y vaya si el gallego dio el nivel en el Carpena el pasado jueves. Tampoco existe esa obsesión de ver a Alberto cuanto antes, porque por fortuna Ibon Navarro ha encontrado soluciones de máximo rendimiento, el ver a Carter de base es más que un recurso circunstancial, en energía y defensa ya es otro tema.

Que se vistiera ante el Lenovo Tenerife es un paso, aunque Ibon Navarro no contempló su entrada pese a estar la eliminatoria resuelta en los minutos finales, señal evidente de que aún le falta mucho rodaje. Varias sesiones tendrá el Unicaja aún antes de partir a la ciudad condal, por fortuna estos días de frescura le vendrán bien en la búsqueda de impresiones positivas. Se necesitan las prestaciones de Alberto Díaz en esta eliminatoria sí o también, además por su liderazgo. "Llegaba muy justo por el calendario, que es muy apretado por el play off, pero bueno, el equipo va como una moto y así me da tiempo para poder recuperarme bien", ya era una declaración de intenciones el pasado jueves, ese margen es oro.