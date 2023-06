El Carpena prepara su gran día

El Unicaja puso a la venta las localidades para el tercer partido ante el Barça, primero en el Carpena de esa semifinal del play off, que se jugará el próximo domingo 11 de junio, a las 18:30 horas. Una vez certificó el conjunto de Jasikevicius su pase, el club actuó al instante y permitió la adquisición de entradas. Tal ha sido la fiebre que se han vendido unas 3.000 entradas en escasas horas, por lo que se registrará el lleno a lo largo del fin de semana, aún a más de una semana para que llegue esa cita. Solo restaban varias decenas en tribuna a primera hora de la tarde, aún con la opción de abonados que puedan devolver su sitio al no poder acudir.

Ni siquiera ha habido espera por ver cómo se resuelven los dos primeros puntos en Barcelona. En el caso hipotético que los malagueños consigan ganar un punto en el Palau, estaría la oportunidad de cerrar la serie en el Palacio. Tenía infinitas ganas la afición del Unicaja en contemplar de nuevo una atmósfera de play off. 10.602 (aforo completo) ante el Lenovo Tenerife; al ser el Barça y una semifinal, el ambiente será superior.

Fechas y horarios del play off

Barcelona y Unicaja cumplieron con sus eliminatoria de cuartos de final, ante Valencia Basket y Lenovo Tenerife respectivamente, y se jugarán un pase para la final de la ACB, en una serie que se disputará al mejor de cinco partidos. Con trayectorias similares en el play off, ambos 2-0, sin demasiados problemas y dando muestras de un potencial enorme. Favoritos los catalanes por contar con ese factor cancha y una rotación de Euroliga, en un momento de saber gestionar la presión, el clavo al que se agarra el Barça al no haber podido hacerse con Copa y Euroliga, última oportunidad y con un entorno difícil de manejar por lo que genera este tipo de clubes en el caso de no ganar. Mientras, el Unicaja con los deberes hechos y corregidos con buena nota, pase lo que pase en esta eliminatoria, la temporada será de sobresaliente en Los Guindos, aunque llegan los de Ibon Navarro con el colmillo más que afilado. Con tres duelos esta temporada, ganó el Barça los dos de Liga, el Unicaja se alzó con el duelo de cuartos de final de la Copa. Estos son las fechas, horarios y las retransmisiones de la serie, que arrancará en el Palau Blaugrana con los dos primeros puntos por resolver:

Barcelona - Unicaja: Miércoles 7 junio 21:00h. - Movistar Deportes

Barcelona - Unicaja: Viernes 9 junio 21:00h. - #Vamos

Unicaja - Barcelona: Domingo 11 junio 18:30h. - #Vamos

Unicaja - Barcelona (si fuera necesario): Martes 13 junio 21:00h. - #Vamos y Movistar Deportes

Unicaja - Barcelona (si fuera necesario): Jueves 15 junio 22:00h. - #Vamos y Movistar Deportes