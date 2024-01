Alberto Díaz: "El equipo va muy fuerte y entrar en esa dinámica cuesta"

Alberto Díaz se perdió los partidos ante Joventut y Tofas Bursa. Una molestia en el glúteo le hacía no estar a su mejor nivel y se optó por no forzar. El malagueño está en un momento de gran madurez y volvió a excelente nivel en Valencia, aunque para él no fue sencillo tras unos días entre algodones. "Ya me encuentro muy bien, pero el equipo va muy fuerte y entrar en esa dinámica cuesta, pero ya estoy al 100% físicamente. El equipo me ha ayudado a entrar bien y estoy muy contento", decía el capitán del Unicaja antes de montarse en el avión rumbo a Cholet.

"Esto pasa muy rápido, tenemos la Copa por medio e irse a ella con una victoria fuera de casa sería muy importante y es la primera de ellas. Tenemos que sacarla y después el factor Carpena hará mucho", decía sobre la idea que hay en el vestuario acerca de cómo se puede desarrollar este Round of 16 de la BCL.

Acerca de qué debe hacer el Unicaja para sacar adelante el encuentro en tierras francesas, Alberto aseguraba que "tenemos un ritmo parecido, un ritmo alto y alegre. Tenemos que hacer el juego que ellos no quieren y nosotros sí hacer el nuestro, que es la dificultad de este partido. Ante equipos de este nivel es muy importante la defensa, pero no sólo individual sino también la de equipo. Si queremos sacar la victoria del equipo en Cholet tenemos que defender muy coral y muy bien".

Con toda la plantilla menos Barreiro

El Unicaja se desplazó este martes a Cholet en vuelo chárter con toda la plantilla sana a disposición de Ibon Navarro. Sólo falta Jonathan Barreiro, en la parte final de la recuperación por la fractura y operación posterior del escafoides en la mano izquierda. Se espera que pueda jugar algún partido antes de la Copa del Rey para que sea una opción para la fase final, aunque el consejo médico es respetar los plazos porque es una zona delicada.

Así, pues, también se desplazó Guille del Pino, necesario para cumplir con los cupos de jugadores de formación (cinco) que demanda la competición después de la salida de Mario Saint-Supéry rumbo al Tizona Burgos. El cordobés ya tuvo un par de minutos en la victoria ante el Tofas Bursa del miércoles pasado y, en función de cómo vaya el partido en tierras francesas, podría disponer también de alguno más como Saint-Supéry tuvo en cinco de los seis partidos de la primera fase.