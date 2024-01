BCL: Tidjane Salaun, la última perla de la gran cantera del Cholet

El Cholet, rival este miércoles del Unicaja (19:00 horas) en la segunda jornada de la Basketball Champions League tiene una honda tradición baloncestística y una cultura de cantera muy refinada. Es una de las mejores escuelas del país francés la de esta pequeña ciudad de 50.000 habitantes enclavada en la bella región del Loira. En su trayectoria tiene una Liga, dos Copas y una Copa de la Liga. La lista de jugadores que salió de su cantera es tremenda: Antoine Rigaudeau, Rudy Gobert, Nando de Colo, Rodrigue Beaubois, Mickaël Gelabale, Killian Hayes, Jim Bilba... Hay dos camisetas retiradas en el club, el 4 de Rigaudeau y el 10 de Bilba, los Cabezas y Berni del club francés. 15 jugadores formados en el club han sido internacionales absolutos y siete de ellos llegaron a la NBA, pero serán más en breve. Tiene una consideración en Francia el Cholet similar a la que en España hay de Estudiantes o Joventut.

La gran perla, que no la única, que viene responde al nombre de Tidjane Salaun. Con 18 años, en su primera temporada de senior aún, está teniendo una relevancia muy alta en los planes de Laurent Vila. Salaun es un alero parisino de 2.06 metros que ha acelerado en el último año y medio para colocarse en las previsiones en el Top 5 del próximo draft de la NBA. Ya se sabe que fluctúa bastante, en Málaga se vio con Yannick Nzosa, pero es indicativo del potencial del jugador. En el pasado Europeo sub 18 se enfrentó a España, con los malagueños Mario Saint-Supéry y Álvaro Folgueiras más el canterano cajista Rubén Vicente. Allí en Nis (Serbia) llamó mucho la atención porque lideró a Francia, finalmente cuarta en el evento. Más allá de sus evidentes cualidades físicas y técnicas, mostraba un fuego y una competitividad que no siempre está presente en los jugadores que produce el baloncesto francés. Y esta temporada lo está refrendando ya a nivel absoluto con el Cholet.

Salaun es un 3-4 capaz de hacer muchas cosas distintas sobre la pista, tiende a ese jugador total que se pide hoy. Defensivamente es intenso, con brazos largos y amenaza el robo constantemente. Delante quizá sea su capacidad de pase y visión de juego el punto de mejora, pero es una amenaza jugando por encima del aro, cargando el rebote de ataque y lanzando de tres. En BCL, Salaun ha tenido partidos verdaderamente dominantes. Al Lenovo Tenerife, rival del Unicaja en la Copa y uno de los contendientes al título, le metió 15 y 18 puntos en los dos partidos en los que se enfrentó. En el duelo decisivo del play in ante el Sassari firmó 15 puntos y siete rebotes. Al Darussafaka le metió 24 puntos (5/6 en triples) en su actuación más descollante hasta ahora. En 22 minutos por partido promedia 10.6 puntos, 3.5 rebotes y 1.1 robos para 11.2 de valoración. 83% en libres, 61% en tiros de dos y 40% en triples son sus porcentajes. El 80-60-40 lo firman muy pocos jugadores en el continente. En Liga francesa sus cifras son algo más bajas: 8.4 puntos, 3.3 rebotes y 1.1 robo para 7.5 de valoración, igualmente con un estimable 36% en triples.

Sin Jonathan Barreiro, seguramente habrá una misión encargada para Melvin Ejim, como ya hizo con Ojeleye en Valencia este domingo, la de frenar a un jugador que seguramente juega su última temporada en Europa porque su proyección es altísima.