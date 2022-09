Alberto Díaz: "Si te dicen de firmar esto en cualquier momento de tu vida, lo firmas"

Alberto Díaz va a disputar la final del Eurobásket, es un hecho ganado a pulso por el malagueño y todos su compañeros de selección, que están completando un torneo espectacular. Otro más. El base del Unicaja atendió a los medios en zona mixta tras su brillante actuación ante la selección alemana. Díaz habló del partido, de las dudas que había con el grupo y de sus sensación personal a todo lo que estaba viviendo.

"Teníamos claro que era la defensa. No podíamos encajar 51 puntos al descanso, no lo podemos permitir por nuestra manera de jugar, por el equipo que somos. Creo que lo hemos cambiado en la segunda parte, hemos estado solidos en los momentos claves y muy contento por estar en la final", comentó sobre el choque, en el que España tuvo vario momentos críticos, pero siempre supo mantenerse en el encuentro y darle la vuelta.

No ha sido un camino de rosas ni en lo deportivo ni en lo mediático, el potencial de este grupo ha cargado de un tiempo a esta parte con el asterisco de cambio de ciclo y tiempo de transición, pero Díaz lo definió así: "Es verdad que con las leyendas que hemos tenido se dudaba de nuestra competitividad, de si íbamos a llegar lejos o no. La selección española tiene un ADN único, que es competir hasta el final, da igual el resultado, y nosotros pues representamos no solo a España, sino a todos los que han defendido esta camiseta, lo estamos dando todo".

Para el canterano cajista está siendo un verano cargado de emociones, no entró en la lista definitiva de Scariolo, la baja de Sergio Llul acabó dándole una oportunidad y ha demostrado ser una pieza fundamental en el esquema del seleccionador nacional. "Es increíble, es una sensación única, que te voy a decir. Creo que es el sueño de todo deportista y de todo niño. Si te dicen de firmar esto en cualquier momento de tu vida, lo firmas. Es una alegría enorme, estamos muy contentos, pero queda un partido más y queremos ir a por ello", concluyó Alberto, que no se conforma con alcanzar la final y a buen seguro que la van a pelear con todas sus fuerzas.