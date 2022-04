Alberto Díaz: "No hemos sabido gestionar la frustración"

Alberto Díaz es un hombre clave en el Unicaja. Fundamental dentro y fuera de la pista. Una de las banderas del equipo. No está siendo una temporada sencilla para el malagueño, que también tiene el sentimiento cajista. "Estamos en la posición que estamos porque no somos consistentes, es una realidad. Es verdad que la frustración, la desesperación, no hemos sabido gestionarla como equipo. Ha hecho que no hayamos dado buena imagen en muchos partidos de la liga que es algo que no se puede concebir en un club como el Unicaja", aseguraba en una entrevista en Cope Málaga.

"No ha sido una temporada buena evidentemente, siempre hay problemas. Esto es el deporte. Todo el mundo quiere estar arriba, competir todos los títulos. Hay 18 equipos que tienen un gran nivel. El deporte es así, hay años que estás mejor o peor por ciertas circunstancias. Nos ha tocado sufrir y tenemos que seguir peleando y no rendirnos", analizaba el base, que hablaba de los nuevos desafíos: "Competir cada partido, no tener los altibajos que hemos tenido durante la temporada. Escalar posiciones para nosotros es muy importante. Ese es nuestro objetivo ahora mismo".

Ya está bien para jugar el canterano, que tuvo que parar en Barcelona. "Me encuentro bien, es verdad que he tenido un problemilla en el abductor, pero es verdad que físicamente con las temporadas tan largas el cuerpo pega un pequeño bajón físico. Esta semana he podido recuperarme para ir encontrando mi mejor nivel", continuaba: "Hemos tenido unos meses complicados con el tema de las lesiones, imprevistos que han surgido con los compañeros físicamente. Uno tiene que cubrir esos minutos. Jugar es positivo, es buena señal estar mucho tiempo en la pista. Sólo me perdí dos partidos, uno fue por COVID-19 y otro por molestias, pero ya voy encontrando esa estabilidad física que quería. Estoy en el buen camino".

La décima posición en la ACB es el anhelo del Unicaja, el pasaporte a Europa. "Un Unicaja sin competición europea es impensable casi para todo el mundo. Es muy importante el club y para los aficionados, somos conscientes, y también es muy importante para nosotros. No conseguir el objetivo profesionalmente es un lastre. Estamos mentalizados en que queremos acabar lo mejor posible, son cuatro finales. El club tiene un objetivo muy importante que ahora es Europa. Al final el Unicaja siempre ha estado ligado a los mejores de Europa, no estar es un palo duro que aún estamos a tiempo de solucionar", decía Alberto Díaz, que pasaba de puntillas cuestionado por la importancia de este verano: "No quiero anticipar nada porque nos quedan cuatro partidos muy importantes. Lo que venga, vendrá. En nuestra mente no está eso".